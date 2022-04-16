香港73歲老賊搶完銀行搭公車逃逸 持玩具槍得手1.4萬

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

好久沒開懷而笑的香港 人，在復活節長假為一事哈哈大笑，這事可不是什麼好事，而是香港好久不見的持槍搶銀行。搶銀行在香港歷史悠久，是諸多港產警匪片不可或缺的情節，但近年這營生已十分稀少，何況在大疫情年代，居然有人出來搶銀行，人人聞之一驚，但聽到搶銀行搶得前所未聞的搞笑，又捧腹大樂。

這起案件發生在14日星期四，一名男子在香港最熱鬧的旺角，走進彌敦道上一間中國建設銀行分行，遞給銀行櫃員一張紙條聲稱打劫，再亮出手槍狀的物體對準職員，再將一個深色袋扔進去，職員裝上1萬4000港元（約178.4美元）現金，男子奪了現金逃走。

據報男子逃走後，有銀行職員出來追，但該男子跳上一輛公車逃走。銀行立即報警，警方接報後，派出大批身穿防彈衣警員到現場一帶搜捕，又在現場和多條主要幹道截查車輛，暫時未有發現。事後警方說，正追緝1名40餘歲的涉案中年男子。

這樣一起案件，聽上去只是一宗大膽獨行賊搶銀行，除了搶的錢不多，沒什麼好笑的。但到15日警方說抓到搶匪，以及公布劫匪背景和相關情節，比如搶完銀行可以搭公車離開現場，就人人聽了都樂不可支。

原來，這劫匪不是什麼40歲中年男子，而是1名73歲的老翁，搶銀行的武器也只是一把玩具手槍。再一查，這老翁為新加坡 籍華僑，在香港逾期居留超過10年，與持有香港身分證的外籍太太居住新界鄉郊村屋。老翁無業多時，老翁妻亦已退休，疑似欠下巨額債務數十萬港元，故鋌而走險。

更搞笑的，是這老翁去年也曾出街打劫，那回是手持一個打火機，就膽粗粗去打劫藥房鋪，結果是事敗逃竄。今次錢不多都算打劫成功，被警察 抓到，以涉嫌「行劫」及「逾期居留」被捕。

哈哈大笑之餘，香港人聊這起銀行劫案，也十分感慨今天老年人多身輕體健，70多歲還仿如40中年，劫完銀行還可橫穿馬路追公車，只可惜一把年紀仍是不走正道，就成了孔子說的「老而不死，是為賊」。