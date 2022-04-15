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學霸港星麥皓為病逝 為亡弟圓夢入娛樂圈40年

香港新聞組╱香港15日電
資深港星麥皓為病逝。(取材自微博)
資深港星麥皓為病逝。(取材自微博)

無線電視劇經典綠葉演員麥皓為驚傳血癌併發心臟病，14日病逝新加坡，享壽76歲。與麥皓相熟的女星米雪證實此消息，並代其家人感謝外界的關心。

綜合港媒報導，麥皓為入行40年，他於1982年加入12期無線電視藝員訓練班，和劉青雲、吳啟華、曾華倩等人同期，而他加入的原因，是為了繼承因飛機失事的過世的弟弟的遺志。麥皓為曾演出「義不容情」、「我本善良」、「神鵰俠侶」等經典港劇，許多角色都讓人印象深刻，就算不知道他的名字，一定會記得他在經典劇「大時代」中飾演報紙檔老闆，劉松仁哭求他的超催淚一幕。

米雪也於臉書發文悼念好友，寫下：「老Hero，您安寧，和祥，輕輕的走了！留給我們數不盡的回憶和無限的懷念，雖是不在，但您的笑聲感覺常在！」

報導指出，麥皓為原是高材生，台灣海洋大學電子工程系學士畢業，後來到北京師範大學漢語言文學修畢碩士畢業。當年碩士畢業不多，理應前途無可限量，但麥皓為的三弟麥大成原本是一位演員，可惜在1982年因為飛機失事意外離世，麥皓為為了三弟麥大成圓夢，而選擇進入第12期藝員訓練班。

不過在演藝圈打滾11年後，麥皓為轉至新加坡電視圈發展後，便再沒有回去香港，其後更擔任新加坡國家博物館華文義工導覽講解員。雖然多年沒有返港，但麥皓為仍與米雪感情很好，年前米雪到新加坡旅遊時，更有為舊朋友慶祝生日，並將照片上載到微博。

麥皓為在「大時代」中飾演劉松仁打工的報紙檔的老闆。（電視畫面）
麥皓為在「大時代」中飾演劉松仁打工的報紙檔的老闆。（電視畫面）

新加坡 心臟病 北京

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