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港政務司長恐懸空 林鄭：我可兼顧

香港新聞組╱香港15日電
香港政務司長李家超辭職參選特首，政務司長一職懸空。(中通社)
香港政務司長李家超辭職參選特首，政務司長一職懸空。(中通社)

香港政務司長李家超本月6日辭職參選特首，政務司長一職懸空，特首林鄭月娥表示，北京方面認為，目前距離任期只有很短時間，不必委任，「我可兼顧」。換言之，在新特首於7月1日上任前，香港都沒有政務司司長。

明報報導，由於香港現屆政府只剩下不到三個月任期，故中央不再任命政務司長，她在徵詢中央意見後亦決定不作署任安排。林鄭承認司長出缺情况罕見，但有信心對政府工作沒太大影響。

林鄭承認，政務司司長出缺無可否認是一個罕見的情況，因一般來說，有署任安排，即使她本人外出兩、三天內訪、外訪，都有署任安排，「但徵詢中央人民政府意見，認為不作署任是適合的，我都不反對」。她指，可能其中一個考慮是她自己曾擔任四年半的政務司司長，「看來可兼顧。尤其在疫情下，這兩年多，大家看到的都是我」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳不揣測中央是否拒絕林鄭建議的人選，認為現時接任人選或被視為下屆政務司長，中央為免引起政治猜測和對下任特首組班造成困擾，決定將政務司長懸空。李家超表示，相信中央與特區政府已考慮政府運作的實際情况，相關權力運用等可以處理，認為外界可以放心，但未回應此安排是否方便他組班。

劉兆佳則強調，此刻接任人選須同時獲中央、林鄭和新特首接納。他稱官員一般只署任數天，惟今次為期逾兩個月，若按慣例由最資深官員署任，須考慮該人能否與特首合作，否則另外找人署任會引起政治猜測。現時最資深問責官員為環境局長黃錦星。

2017年1月，因應林鄭月娥辭任政務司長參選特首，張建宗由時任特首梁振英提名，並獲國務院任命為政務司長。林鄭當選後，張建宗亦獲委任為政務司長。

另據香港電台報導，李家超昨天上午與會計及法律界選舉委員會委員進行網上交流，他說如果當選，為基本法第23條立法將是其工作重點。

香港 林鄭月娥 國務院

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