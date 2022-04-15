特首提名截止 李家超「唯一」候選人 冼國林宣布退選

李家超14日表示，未來選舉包括兩方面，會既兼顧交流，又兼顧寫政綱。(中通社)

特首選舉提名 期至16日，不過由於15、16日為公眾假期，14日下午5時為實際最後提名期限。選委主任楊家雄表示，目前共收到李家超一份提名表格，「一人模式」已無懸念。

香港 01報導，候選人資格審查委員會將在提名期結束後7天內，在憲報刊登公告，而公告將載有獲有效提名的候選人姓名及提名候選人的選舉委員的姓名。

隨後，選舉管理委員會將為候選人及競選團隊舉行網上簡介會，由選管會主席馮驊主持，講解選舉活動指引的內容及在進行競選活動時應注意的重要事項。而廉政公署代表會講解《選舉條例》，香港郵政代表會講解免費投寄選舉郵件的安排及要求，選舉事務處和律政司的代表亦會出席。

報導指出，辭去政務司司長參選的李家超，13日遞交786張提名票報名參選，所得選委支持已超越當選門檻。連日來未回覆查詢的「藍營KOL」冼國林，是公開宣布參選的第一人，在截收報名前8分鐘，他在社交網站上載長逾兩分鐘的短片，聲稱自己有足夠選委支持入閘，但因為李家超更加適合人選，所以自己會退選。

據報導，已公開宣布參選者包括賴紅梅、胡世全、李稚嘉、傅昌權、蕭德良、李璧而及黃文康，但是全部都不夠票入閘。

有媒體提問，李家超是否4月底才公布參選政綱﹖到時距離特首選舉只有一、兩星期，選委是否有足夠時間了解政綱的內容﹖李家超回應表示，取得選委提名票是第一步，由於時間關係他會盡快撰寫政綱。

李家超說：「拿到選舉(委員)的提名票是第一步，正式的投票 日是要每一位選委是作出決定，去投我的一票，這樣的選舉工程才正式完成的。我多次解釋給大家，由於時間的關係，我的政綱是正在收集意見以及撰寫，我會盡快就著我關注的問題，去涵蓋方方面面，盡量去(向)大家介紹及解釋我的施政理念。」