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第5波疫情漸緩 香港分3階段鬆綁食肆、旅遊

特派員李春╱香港15日電
港府宣布，21日起放寬社交距離措施，且恢復晚市堂食至晚上10點。圖為市民於餐廳內用餐。(中通社)
港府宣布，21日起放寬社交距離措施，且恢復晚市堂食至晚上10點。圖為市民於餐廳內用餐。(中通社)

香港15日起開始一連四天復活節長假，香港政府提早公布將分三階段放寬社交距離措施，包括恢復食肆餐廳晚市營業，重開被關閉的宗教、娛樂場所，放開香港本地遊等。香港各行業摩拳擦掌，備戰開放。

香港政府14日公布，21日起首階段放寬社交距離措施，食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，限桌令放寬至4人一桌，可以舉辦不多於20人的宴會，員工每3日要進行一次快速測試，但酒吧酒館需繼續關閉。

香港不少被令關閉的場所大部分可以重開，包括室內外體育場地、健身中心、美容院及按摩院、電影院等公眾娛樂場所，桌球室、保齡球場、溜冰場、遊戲機中心、活動場所和宗教處所都可以重開。室內可容納人數為上限五成，可4人一組活動。文娛設施方面，圖書館、博物館及演出場地重開，但人數不可多於上限五成。

香港今次將實施三針疫苗寬免，電影院可恢復個別院內飲食，但要求所有員工接種三針疫苗，所有同場客人亦要打足三針。香港旅行社可舉辦30人本地遊，但員工需要接種三針，如果出團當日所有遊客都快速測試，就可以將人數放寬至100人。

香港政府還取消私人地方多戶聚集限制，限聚令亦會放寬至四人，不過口罩令將維持。

特首林鄭月娥說，每一項讓香港復常運作的措施，無可避免都有傳播風險。在放寬措施後，市民增加社交往來，會帶來風險，但在平衡各方考慮後，港府作出相關舉措。

香港餐飲業界專業機構稻苗學會的主席徐汶緯說，第五波疫情令香港飲食業界奄奄一息，重開晚市堂食對飲食業十分重要，預期第一階段放寬有正面幫助，但短期未可以回到疫情前水平。

香港主題樂園的重開日期尚未公布，但兩大樂園已開始準備，香港海洋公園正計畫重開時推出有吸引力的門票優惠。海洋公園行政總裁黃嗣輝說，海洋公園開業45周年，公園及水上樂園將分別推出針對不同訪客的休閒、娛樂及康樂體驗。香港迪士尼樂園說，正密切留意港府最新公布的防疫措施，積極籌備重開樂園。今年稍後將推出以「奇妙夢想城堡」為背景的全新夜間滙演「迪士尼星夢光影之旅」，還有其他連串新活動，盼提升樂園吸引力。

香港新聞組╱香港15日電

香港14新增1043例COVID-19確診病例，連續4天單日新增低於1500例，明報報導，林鄭宣布21日起放寬防疫措施後，衛生官員擔憂疫情將因此反彈。被問到個案數目回升到什麼位置須煞停放寬？林鄭稱沒有硬指標，「一定要觀察趨勢和其他監測指標會否有突變」。

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