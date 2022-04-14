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李家超選香港特首獲過半提名 基層界僅1/3

香港特派員李春／香港14日電
李家超13日到中環展城館報名參選香港第六屆特首，他手持寫有競選口號「同為香港開新篇」的藍色文件袋，向現場記者揮手致意。（中通社）
李家超13日到中環展城館報名參選香港第六屆特首，他手持寫有競選口號「同為香港開新篇」的藍色文件袋，向現場記者揮手致意。（中通社）

香港前政務司長李家超，在拿到786張選委提名票後，昨天向選舉主任提交提名表格，正式報名參選特首。香港特首由1500人組成的選舉委員會投票產生，按香港新的選舉制度，參選特首者要取得至少188張選委聯合提名，在投票中過半數者當選。截至12日，李家超取得786張選委提名，已超過選委半數751票的當選門檻。

李家超昨手持印有「同為香港開新篇」的文件袋，向選舉主任提交提名表格。被問到已取得超過半數提名票，是否肯定會當選，李家超稱取得提名票只是第一步，仍然要等待選委在投票日作出決定，選舉工程才會完結。

此前，香港有董建華、曾蔭權、梁振英和林鄭月娥四人當選特首，因選委會數度擴增，不能以絕對提名票數比較，但以李家超取得的選委提名票比率論，高過梁振英和林鄭月娥，但較董建華和曾蔭權為低。

李家超提交表格後表示，會繼續與選委交流，盡快撰寫政綱。他強調自己是務實的人，希望提出的措施及理念可真正落實。

香港新聞組／香港14日電

明報報導，李家超雖然已取得逾半選委提名，但他在由漁農界、基層社團等組成的第3界別中，取得的提名數目比率最低，以該界別有300席計算，僅得約三分之一人提名他。有第3界別選委說與李家超不認識、從未接觸，李亦未向他拉票，需視乎李的政綱再決定是否支持他。被視為「國家隊」的人大政協等第五界別，李家超只取得49％選委提名。李家超回應稱，他對所有選委同樣努力，相對於提名數目，更重視與選委營造共識。

據報導，今屆選委中，至少367人上屆提名林鄭月娥，當中最少235人今次提名李家超。翻查李家超的提名名單，他在第一界別的工商界別、第二界別的專業界別，分別取得約62%提名率，但當中商界（第一）、旅遊界及社福界，他都未取得逾半選委提名。至於第三界別，包括宗教界、勞工界及漁農界等，李家超取得102個選委提名，占300席約三分之一，是五大界別中最低。

報導稱，在勞工界占大多數選委席位的工聯會，不足10名選委提名李家超。上一屆特首選舉的漁農界選委全數提名林鄭月娥，今屆只有14名該界別選委提名李家超，香港漁民團體聯會副主席羅廣財稱，暫時未與李家超接觸，「可能他太忙」，認為要有政綱才可決定是否投票支持。

提名 香港 林鄭月娥

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