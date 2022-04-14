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香港3月物價上升 學者：通脹恐要捱兩年

香港新聞組／香港14日電
今年首季度香港消委會調查，發現3大超市3月總平均售價較1月升4.2%，惟同期通脹平均每月僅升約0.2%。（中通社）
今年首季度香港消委會調查，發現3大超市3月總平均售價較1月升4.2%，惟同期通脹平均每月僅升約0.2%。（中通社）

第五波疫情之下，超市貨品一度被搶購一空，部分貨品價格攀升。消委會調查發現3大超市3月總平均售價較1月升4.2%，惟同期通膨平均每月僅升約0.2%。消委會亦調查230項超市貨品，發現於2021年總平均價格較2020年微跌1.9%，惟部分貨品平均售價仍較疫情爆發前高。有學者分析，受疫情和全球局勢等因素影響，全球或多或少的籠罩在通膨壓力之下，預期香港未來兩年的物價都會有上升壓力。 

明報報導，消委會透過分析其超市格價工具「網上價格一覽通」，抽檢百佳、惠康旗下品牌Market Place及AEON的產品價格，發現今年1至3月，3間超市共同有售的其中63項貨品，於3月總平均售價較1月升4.2%，另外27項只於兩間超市出售的貨品，總平均售價則升8.3%。翻查資料，港府統計處上月公布經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2月止的3個月平均每月升幅為0.2%，與截至1月止的3個月相應升幅相同。

據報導，上述合共90件日常貨品涵蓋食米、食油、罐頭肉等，消委會將其整合為11類。相比1月，11類貨品在3月升幅介乎0.2%至24.8%，其中升幅最高的貨品種類為包裝蛋糕、食米、雞蛋，升幅分別為24.8%、9.2%及8.2%。升幅最大貨品為莎莉蛋糕（原味）300克裝，1月平均售價26.8元，3月平均售價升至34.5元，升28.7%。

報導稱，消委會昨亦公布2021年度超市價格調查，檢視AEON、百佳和惠康230項貨品總平均價格，發現較前一年微跌1.9%。多款平均售價曾上升貨品去年下調，當中以罐頭食品類別較明顯，下跌5.3%，惟部分貨品平均售價仍較疫情爆發前高。

報導指出，消委會總幹事黃鳳嫺昨日促超市盡社會企業責任，與市民共度時艱：「大家已百上加斤，儘管供應方面成本上升，都希望盡可能穩定，真的不要加價」。

據報導，民主黨消費者權益政策發言人袁海文稱，疫情對物流及供應鏈影響大，知道運輸成本增加，惟不相信貨品成本大增，認為超市欲將利潤「最大化」。民建聯超市價格關注組召集人顏汶羽認同超市「發疫情財」，指關鍵在於超市壟斷，市民缺選擇。

疫情 供應鏈 民主黨

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