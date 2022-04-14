李澤鉅挺李家超選港特首 董建華、爾冬陞未表態

體育、演藝、文化及出版界選委爾冬陞上屆提名了曾俊華，今次未交出提名票。（本報資料照片）

特首選舉14日截收報名，根據選舉事務處資料，辭任政務司長參選特首的李家超在五大界別均獲得大量提名 ，包括各大地產商代表，如長和系李澤鉅、新地郭炳聯；政界方面，全國政協副主席梁振英、全國政協常委陳馮富珍、行政會議召集人陳智思等人提名，但未見政協副主席董建華的名字。兩名前警務處長鄧竟成、曾偉雄亦有提名。

李家超在五大界別均獲大量提名，但未見政協副主席、香港前特首董建華的名字。（中新社資料照片）

香港01報導，李家超獲786張提名票，城市大學、理工大學、浸會大學、都會大學及樹仁大學都未有提名李家超；16個教育 界當然選委中，只爭取到7人支持，包括代表香港大學的校委會主席王沛詩、中文大學校長段崇智、科技大學校董會主席廖長城、教育大學校長張仁良、嶺南大學校長鄭國漢、恒生大學校長何順文、以及代表辦學團體聖公會的鄭慕智。

體育、演藝、文化及出版界選委爾冬陞，上屆提名了曾俊華，今次未有交出提名票。因中國科學院及中國工程院院士身分、而出任選委的徐立之及袁國勇，都沒提名到李家超。

來自學界的港大微生物學系講座教授袁國勇、港大前校長徐立之，基本法委員會委員陳弘毅，都未有提名李家超，但港大醫學院院長梁卓偉有提名。不表態的還包括在現屆政府出任重要土地房屋公職的黃遠輝及吳永順，後者在上屆選舉提名林鄭月娥 。

另據明報報導，李家超獲跨界別重量級人物提名，包括主要地產商代表、電盈李澤楷、世衛前總幹事陳馮富珍、兩任警務處長鄧竟成及曾偉雄等，以及幾乎全數立法會議員。在行會中，李家超囊括行會中所有身兼選委者的提名，包括行會召集人陳智思。

報導稱，2017年曾為特首林鄭月娥助選的鄭慕智稱，目前雖然只有一名候選人，但對方仍然要有足夠票數才可當選，所以「也是一個選舉」。至於林鄭與李家超的分別，他說先前專注保監局工作，與兩人較少工作接觸。

報導指，多個屬同一集團的商界選委未「傾囊而出」提名李家超，例如早前曾表態挺李的總商會中，主席王冬勝、總裁梁兆基並無提名李。新世界系鄭志雯及曾安業有提名李，但同系鄭志剛則沒有。長和系李澤鉅、施熙德、周偉淦等均有提名李，趙國雄沒有。