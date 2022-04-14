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紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

香港增1272確診連4降 9000人住院治療

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨天新增1272例新冠確診病例，連續4天單日新增低於2000例。過去24小時又有62人染疫死亡，仍有9000名確診患者住院治療中。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在下午記者會通報，昨天新增1272例確診，其中12例為境外移入。過去24小時又有62人染疫死亡，第五波疫情累計已有8735名確診患者離世，病死率提升至0.739%。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指出，現在有9000名確診患者留醫，當中6人病情危殆，7人嚴重。

他指出，公立醫院昨日新增54名確診患者離世，其中35人沒有接種疫苗，15人打1劑，3人打兩劑，1人打3劑，52名死者是65歲或以上老人。

香港01報導，近日上海疫情嚴重，當地政府採取嚴厲的封城措施，據報卻出現行政混亂，包括物資配給錯亂、居民就醫困難等。特首林鄭月娥13日於例行抗疫記者會，被問到眼見上海的情況，有否慶幸上月叫停香港的全民強制檢測。她作答時表示香港和上海都是國家一部分，今波疫情能體現國家對香港的關愛。

林鄭上月公布暫緩全民強制檢測，當時她引述內地專家意見指，香港社區組織不如內地緊密，因此動員時困難遠高於內地。有鑑於近日上海爆疫，當地政府封城強檢而引伸一連串問題，記者問及上海社區組織緊密尚且有混亂，香港如推行「禁足」或「封城」安排，會否有類似現象、特首有否慶幸當初暫緩禁足強檢。

林鄭回應時指，香港抗疫須考慮實際情況，但無論香港還是上海抗疫：「大家睇到去馳援一個地方，我們是中華人民共和國不可分離的一部分，上海當然亦都係國家一部分，只要係中華人民共和國任何一個地點、城市發生任何大型公共衞生危機，各個省市在中央領導之下，都會奔走去那個地方支援。」

隨後林鄭引述連串例子，表示今次疫情很清楚見到國家對香港的關愛，例如今日可宣布交還單位予居住環境惡劣人士，都是因為中央馳援興建方艙設施，提供備用空間：「所以這非常值得大家記住，疫情期間發生的事。」林鄭作答的內容，與記者原先所問幾乎完全沒有關係。

香港 疫情 封城

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