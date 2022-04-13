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財源斷籌款難 港民主黨只能再撐1年 黨產賣剩太子總部

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

過去大半年選舉接二連三，但泛民傳統大黨民主黨再無身影，隨著代議士辭職、被捕、陷獄，收入銳減但開支大增，過去一年單單支援黨友的法律費用已達1100萬港元（約140.3萬美元），目前財政狀況只夠續命一年。民主黨袁海文表示，黨總部人手已經大瘦身，由過往20幾名職員大減至個位數，黨產賣剩太子總部，就連歷年來充當民陣遊行「頭車」的5.5噸「黨車」都要變賣。

香港01報導，袁海文指，除了區議員銳減九成，去年棄選立法會已有心理準備將失去議員薪酬上繳的收入，但預期外的是年度獎券籌款都未能進行，加上法律開支不斷攀升，目前正處最艱難局面，呼籲支持者助民主黨「捱過這關」，希望年內籌到300萬港元（約38.2萬美元）。

度過眼前財困，有黨內人士透露，真正關鍵是捱到新政府上場，新一屆區議會選舉安排出爐，屆時將是民主黨前途分叉路，關鍵在於會否再參選，屆時將再召開會員大會定去向。袁海文被問到民主黨未來再出選區議會的計畫，強調今日未有答案：「太遠啦，現在都未見到隧道盡頭，仍在療傷階段。」是否參選，很視乎屆時的參選環境，黨友的看法及民意。

身兼民主黨籌款委員會主席的袁海文透露，過去民主黨每年的收入主要來自獎券及黨慶晚宴籌款，這兩部分每年可籌款約千萬；而區議員及立法會議員上繳部分，占黨收入約一成，但同時承擔著其他地區服務開支。不過，疫情及政治環境令這些財源不再，往年這個時候進行的街頭獎券籌款，前一年12月申請、1月就會獲批，但今年當局以疫情及技術性問題，兩次要求民主黨交代，「從來未試過這種拖法，查問核數方法，又說有投訴指我們違反國安法」，最終民主黨在2月撤回申請。

他透露，正準備本月重新遞交申請，目標9至10月再辦街頭賣獎券。在一系列未知數下，開支大增，包括最大筆、且一路攀升的黨友保釋及上訴等法律開支。連同為區議員離職潮所須墊付約700萬港元的遣散費用，以及保留黨地區據點而承擔的300萬港元啟動資金，總額達2000萬港元（約255.1萬美元）。

民主黨 疫情 遊行

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