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香港去年立法會選舉 年輕人投票率僅8%

香港特派員李春／香港13日電
2021年香港立法會選舉，年輕選民投票比率低至8.2%。（Getty Images）
2021年香港立法會選舉，年輕選民投票比率低至8.2%。（Getty Images）

香港特首產生前夕，香港選舉管理委員會公布了去年立法會選舉報告書，證實那場選舉中選民投下的「白票」（空白選票）或無效票比率高逾2%，而較年輕選民投票比率低至8.2%。

香港立法會選舉在去年12月19日舉行，是香港特首林鄭月娥以疫情為由，將本應在2020年舉行的選舉延後一 年。而那場選舉是港區國安法實施後的首場選舉，以及由中國人大作出香港選制改變後的首場選舉。香港民主派此前全線辭退離開立法會，也沒有參加那場選舉。

據香港選管會昨公布的2021年立法會換屆選舉報告書，披露其中地區直選有2萬7453張「白票」或無效票，比率約為2.03%，比過去兩屆立法會選舉約1.5%為高。

投「白票」在那場選舉曾為爭議事件，當時有民主派人士呼籲投「白票」以示對新選制不滿，港府則隨即建議修例，訂明任何人在選舉期間，藉公開活動「煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為」。

華爾街日報在香港選前曾發表社論，指港人在12月19日的立法會選舉中採取抵制或投「白票」，是表達異議的「最後方式之一」。

另一關注點是年輕人投票比率。該次選舉，18至35歲選民群組，投票率只有8.2%，遠較整體3成的投票率低，也較2016年立法會選舉大跌50個百分點。

香港 投票 華爾街

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