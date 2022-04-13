李家超交786提名 報名參選港特首 23條立法是優先工作

李家超(右) 13日向選舉主任遞交786份提名，報名參選香港特首。（中通社）

已宣布參加香港 特區第6屆行政長官選舉的李家超，13日早上約9時20分到中環展城館遞交786張提名 表格，隨行人士包括全國人大常委、競選辦主任譚耀宗、選舉代理人兼競選辦副主任陳清霞和吳文華等。明報報導，李家超手持印有競選口號「同為香港開新篇」的文件夾到場，並向記者揮手。

另據文匯報報導，李家超昨日回應傳媒提問時表示，基本法第23條立法是香港特區的憲制責任，亦會是他其中一項優先工作。他強調，香港若沒有穩定，就沒有繁榮。截至昨日下午6點，李家超已收到超過700位選委提名，13日正式報名參選。

李家超昨早會見香港中國企業協會代表後見媒體時，被問到基本法第23條立法是否屬於應優先處理的工作。他表示，基本法第23條立法是香港特區的憲制責任，將是他的其中一項優先工作。

他又指，香港穩定及安全的環境涉及不同範疇，國家安全當然是其中一範疇，另外還有風險管理、應急方案以及確保金融系統可應付挑戰和風險等方面，香港需要做好充分準備，以應對不同領域中突如其來的考驗，減輕影響並盡可能做好。如果任何範疇被攻擊，而不去管理或應對好，對其他範疇也會有影響。「香港若沒有穩定，便沒有繁榮，穩定和安全的環境對香港、對每個人都有好處。」

李家超昨日一連三場與不同界別約百名選委見面，進一步闡釋自己的施政理念，並聽取選委提出的意見和建議。選委們對李家超的施政理念表示認同，並關注房屋、青年發展、國民教育 、中醫藥業發展等不同範疇的問題。李家超表示會盡量將大家的意見融合到政綱中，強調不能流於純口號，「因為若沒有結果，不算解決問題。」

昨日上午9時，李家超前往香港中國企業協會，與選舉委員會第一界別商界十多位選委等會面，交流施政理念。李家超會後表示，他在會上再次闡釋他「施政以結果為目標、全面提升競爭力、奠定穩固基石」的施政理念：「第一香港要穩固，不會病。第二香港要有競爭力，即是強壯了。沒病、強身，之後就要幹事，要做出成績，就是我的第三大重點，以結果為目標，這就是我3方面的概念。」

昨日下午，李家超又先後舉行兩場「與選委網上交流會」。李家超表示，整個社會要提升競爭力，政府和業界都有角色，優勢互補，政策措施亦要因時制宜，如法例過時就要修改，有需要就要制訂新法例。