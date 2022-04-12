全港3天快篩 發現大量無症狀本土個案

香港政制及內地事務局長曾國衞日前率員在黃大仙區發放「防疫服務包」。(中通社)

香港 市民4月8日起一連三日進行自願快速抗原測試（快篩），發現了大量無症狀個案。

據聯合早報網報導，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，首兩日檢測 出陽性並已在平台呈報的個案共2202宗，預計數字將進一步上升。目前已經發現全民快篩有助發現大量無症狀個案，但全民快篩後，是否推行全民強制檢測，歐家榮則說，這還須需評估結果，收集新數據，目前沒有確切答案。

他說，港府12日將會收齊市民的呈報，屆時會有全盤數據。

歐家榮表示，目前無法預估香港是否會出現第六波疫情 ，但病毒會有變種，市民抗體會下降，因此建議60歲或以上長者接種第四劑疫苗，預防重症及死亡。

香港的新冠疫情持續趨緩，最近兩天的確診人數都低於2000人。繼前天有1921人確診後，昨天染疫人數進一步下降至1407人染病。此外，過去24個小時再多57名確診者死亡。

香港第五波疫情自1月初爆發至今，累計有117萬8000多人確診，另有8614人死亡。

最新一波疫情處於高峰時，香港連續多天的單日確診人數超過5萬。半個月前起，疫情開始趨緩，每天確診人數由7000多人下降至近日少於2000人。