港資深傳媒人區家麟深夜准保釋 記協：損新聞自由

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

資深傳媒人區家麟昨被警方國安處上門拘捕，被帶返警署扣查17小時後，昨深夜獲准保釋。據悉，區家麟涉嫌「串謀發布及╱或複製煽動刊物」罪被捕，並疑涉去年立場新聞案。

明報報導，行政長官林鄭月娥 昨被問及拘捕行動會否威脅香港 新聞自由及造成寒蟬效應，她表示不評論執法個案，重申要貫徹落實港區國安法 。香港記者協會表示深切關注，促請警方盡快交代案情。

宣布參選行政長官的李家超則表示，他已離開政府，不太了解案件細節。記協憂慮事件將再損害香港新聞自由，要求政府保障香港市民享有基本法保障的新聞及言論自由。

國安處去年底以串謀發布煽動刊物罪拘捕「立場」高層等七人，涉多篇被指「帶煽動性」博客文章；曾任「立場新聞」副採訪主任的陳朗昇相信，區家麟被捕與其寫的文章有關，但「立場」案現未有判決，相關文章未知是否界定為「具煽動性」，若因此拘捕區是有欠客觀公允。陳稱現時傳媒發表文章風險很大，促當局釐清何謂「煽動性文章」，舉例坊間有大量批評政府施政和管治的文章，部分「鬧到政府飛起，甚至人身攻擊」，反問為何執法不一。

民主黨 主席羅健熙說，每次發生類似案件，市民最基本要求是知道牽涉什麽文章，「站在市民立場，當局畫了一條線，總該讓大家知道畫了什麼縣」。

中大、浸大、恒大、城大和樹仁大學等5所院校新聞及傳播學系學生組織組成的「聯校傳理學會」發表連署，對是次拘捕行動表示極度遺憾，稱「煽動」與新聞報導的界線愈趨模糊，使新聞工作者難以釐定，難免感到不安及恐懼；新聞工作者接連被捕，加上業界加強自我審查，或會削弱作為「第四權」的監察職能，重申新聞自由是社會重要一環。

總部設於美國紐約的保護記者委員會，促請港府無條件釋放區家麟及停止拘留新聞工作者。其亞洲協調員史蒂芬（Steven Butler）表示，區家麟被捕事件，再次證明香港保障新聞自由的說法是「垃圾」，又促請警方放棄對區提出任何指控，以及保障所有記者不受干擾地工作。