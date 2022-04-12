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港資深傳媒人區家麟深夜准保釋 記協：損新聞自由

香港新聞組╱香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

資深傳媒人區家麟昨被警方國安處上門拘捕，被帶返警署扣查17小時後，昨深夜獲准保釋。據悉，區家麟涉嫌「串謀發布及╱或複製煽動刊物」罪被捕，並疑涉去年立場新聞案。

明報報導，行政長官林鄭月娥昨被問及拘捕行動會否威脅香港新聞自由及造成寒蟬效應，她表示不評論執法個案，重申要貫徹落實港區國安法 。香港記者協會表示深切關注，促請警方盡快交代案情。

宣布參選行政長官的李家超則表示，他已離開政府，不太了解案件細節。記協憂慮事件將再損害香港新聞自由，要求政府保障香港市民享有基本法保障的新聞及言論自由。

國安處去年底以串謀發布煽動刊物罪拘捕「立場」高層等七人，涉多篇被指「帶煽動性」博客文章；曾任「立場新聞」副採訪主任的陳朗昇相信，區家麟被捕與其寫的文章有關，但「立場」案現未有判決，相關文章未知是否界定為「具煽動性」，若因此拘捕區是有欠客觀公允。陳稱現時傳媒發表文章風險很大，促當局釐清何謂「煽動性文章」，舉例坊間有大量批評政府施政和管治的文章，部分「鬧到政府飛起，甚至人身攻擊」，反問為何執法不一。

民主黨主席羅健熙說，每次發生類似案件，市民最基本要求是知道牽涉什麽文章，「站在市民立場，當局畫了一條線，總該讓大家知道畫了什麼縣」。

中大、浸大、恒大、城大和樹仁大學等5所院校新聞及傳播學系學生組織組成的「聯校傳理學會」發表連署，對是次拘捕行動表示極度遺憾，稱「煽動」與新聞報導的界線愈趨模糊，使新聞工作者難以釐定，難免感到不安及恐懼；新聞工作者接連被捕，加上業界加強自我審查，或會削弱作為「第四權」的監察職能，重申新聞自由是社會重要一環。

總部設於美國紐約的保護記者委員會，促請港府無條件釋放區家麟及停止拘留新聞工作者。其亞洲協調員史蒂芬（Steven Butler）表示，區家麟被捕事件，再次證明香港保障新聞自由的說法是「垃圾」，又促請警方放棄對區提出任何指控，以及保障所有記者不受干擾地工作。

香港 林鄭月娥 民主黨

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