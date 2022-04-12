民望負數 李家超：會參考，但批評無論何時都在

宣布參加香港特首選舉的李家超(前)，一天走訪十個政團和組織，聽取各界人士的意見。(中新社)

宣布參選香港 特首的李家超，昨日走訪十個政團和組織，稱已夠提名 「入閘」，但會繼續向選委解釋施政理念。被問到擔任政務司長時民望淨值一直維持負數，如何爭取市民支持？李家超稱會參考批評、輿論和民望統計，聆聽各方意見。至於上任後會否重推「逃犯條例」修訂，他說「修例已經終結，不需再拿出來討論」，目前有其他事情更優先。

綜合明報、香港01報導，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，與特首林鄭月娥相比，李家超回應民望的態度較好，認為李希望在選舉期間擺脫強硬形象、討好公眾，惟他當選後如何看待民意仍是未知之數。鍾劍華說，李處理修例風波的表現欠佳，怎樣回應都難以洗脫歷史。

此外，李家超稱修訂「逃犯條例」已終結，修例已非政府首要工作，現時需處理房屋等深層次問題。

根據香港民研的民調 ，李家超民望高峰是上任保安局長初期，支持率淨值為正27個百分點，自爆發反修例運動後便一直負數，升任政務司長後亦同；上月最新一次民調，支持率淨值為負14個百分點，是上任司長以來最低。香港研究協會今年4月初的民調亦顯示，李的評分為2.25分（滿分為5），接近不滿意水平。李家超昨回應「批評、輿論、民望也好，都會參考」，市民對政府的批評無論何時都存在，會盡力做好各方面工作。

報導指出，過去特首候選人均會到選區接觸市民，李家超昨表示，目前優先工作是爭取選委提名、撰寫政綱，到選區接觸市民要視乎疫情等情况。至於會否與民主派見面，他說任何人的意見都會聆聽。他昨步行前往拜訪政團途中，有不少市民向他打招呼，亦有市民擬趁他在中環廣場前往見記者途中上前抗議，立即被保安拉走。

報導稱，李家超昨日連續走訪香港友好協進會、民建聯、工聯會和鄉議局等十個政團和組織拜會選委，解釋施政理念，爭取支持。鄉議局反映丁權、北部都會區等意見，李家超贊成北部都會區繼續推進。

被問到在未公布政綱前，已有多人表明支持，甚至「送上門」給予提名是，李家超稱，他宣布參選時已公布施政理念，爭取選委支持，不少人認同他提出的三個施政方向，亦因為認識他本人而對他有信心。