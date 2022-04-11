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歷來最大宗 香港海關破700公斤逾5000萬美元冰毒

香港新聞組／香港11日電
海關破獲歷來最大宗冰毒案件，在兩批均來自墨西哥的空運變壓器及船運避震膠中，檢獲共約700公斤懷疑冰毒，估計市值約4億港元。（中新社）
海關破獲歷來最大宗冰毒案件，在兩批均來自墨西哥的空運變壓器及船運避震膠中，檢獲共約700公斤懷疑冰毒，估計市值約4億港元。（中新社）

香港海關破獲歷來最大宗冰毒案件，在兩批均來自墨西哥的空運變壓器及船運避震膠中，檢獲共約700公斤懷疑冰毒，估計市值約4億港元（約5102萬美元）。海關指，跨境販毒集團利用社交平台一些通訊軟件，遙距內地及香港物流運輸，當貨品到達香港後，毒販指示內地物流公司貨品在香港先存倉後處理，以等待買家，形容做法相當狡猾。兩名分別43和44歲男子被捕，經調查後已經獲釋。

明報報導，海關於3月18日在香港國際機場截獲3部由墨西哥空運抵港、報稱變壓器的貨物。因變壓器X光影像異常，海關其後聯絡消防協助，利用重型工具將變壓器切割，在暗格合共檢獲約447公斤液態冰毒，市值約2.6億元，拘捕一名負責收貨的44歲運輸公司男東主。

據報導，其後海關與內地海關緝私部門進行代號「雲戰‧斷流」的緝毒行動，3月24日於上水一個物流倉庫，檢獲10個由船運抵港、報稱工業用避震膠，經X光檢驗後發現內有異物，消防切割後發現內藏約253公斤冰毒，市值約1.5億元，43歲倉庫負責人被捕。

報導稱，海關毒品調查科高級監督李錦榮指，販毒集團以重型工業設備將毒品偷運到港，利用重量高及結構複雜的特點掩人耳目。而販毒集團利用社交平台通訊軟件，遙距操控內地物流公司，要求把變壓器由墨西哥空運抵港，作「先存倉後處理」，利用本地物流公司儲放於粉嶺一貨倉內，其間毒販毋須現身。

報導引述李錦榮續指，估計毒品暫未流出市面，亦不涉及本地販毒集團，相信境外販毒集團將毒品藏於重型工業設備內，透過內地物流公司由墨西哥運抵香港作存倉，不排除毒品將分銷至鄰近地區。現時正聯同內地執法機構追緝涉案集團主腦。

香港 毒品 墨西哥

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