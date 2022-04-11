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香港建制選委總動員 李家超握300張提名遠超門檻

香港新聞組╱香港11日電
李家超10日表示他已開展選舉工程，向多位選委介紹自己的施政理念，非常感謝很多選委的支持和提名。圖為李家超抵達競選辦公室前見記者。（中新社）
李家超10日表示他已開展選舉工程，向多位選委介紹自己的施政理念，非常感謝很多選委的支持和提名。圖為李家超抵達競選辦公室前見記者。（中新社）

前政務司長李家超9日正式宣布參選特首，大批選委主動給予提名票，李家超未親自拜票，提名已經手到拿來，截止周日晚上約收到300張提名票，遠超參選人至少需取得188張提名的門檻，遍布五大界別，「入閘」可謂無難度。據悉，李家超預料12日將報名參選，屆時至少有500張提名票在手。

綜合媒體報導，李家超宣布參選後，連日來建制不同勢力紛紛表態，陸續有不同界別選委現身李家超競選辦公室，送上提名表格。全國政協副主席梁振英昨親身到競選辦送提名。另一全國政協副主席董建華被問會否提名李家超，其辦公室透過公關表示不回應。

據報導，被質疑欠缺財金經驗的李家超，至今獲多名商界背景選委提名，對於外界質疑李財金經驗不足，身兼會德豐地產主席的梁志堅認為無人能十全十美，最重要是肯做事，相信他當選後需要尋找各方面專才加入班子。李家超前日在記者會提到將加快建屋，梁志堅認為他必須邀請熟悉房屋政策的人幫忙，地產商會盡量協助港府。

明報報導，香港民研副行政總裁鍾劍華指出，李家超雖未提出政綱，但在中央「祝福」下，李難有其他對手，選委就自然心領神會提名，「最重要是北京支持他，其他所有事都不重要」。

李家超昨見記者時未提及具體政綱。全國人大常委譚耀宗在無線《講清講楚》表示，希望在4月底公布政綱，內容或以大方向為主。譚耀宗承認時間緊湊，在短時間內決定政策亦不妥當，所以政綱具體細節可能不會很細緻，部分現屆政府的政策亦未必要改變。對於李家超稱「以結果為目標」，譚認為要平衡結果和程序公義，面對房屋、醫療等深層次矛盾時，可考慮修改程序。

記者會上，李家超被問2019年處理逃犯修例有否缺失及是否對得住港人，他回應說修例初心是為履行打擊跨境罪行的國際責任，並說及後引發的嚴重暴力行為、港獨及外國勢力插手，「我相信歷史會有一個公平的評價」。

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