港人抗疫疲勞 往離島排長龍 獅子山郊野公園人山人海

10日是香港新一輪消費券發放後的第一個周日，銅鑼灣商業區人潮洶湧，大批市民前來購物消費。

10日是消費券派發後首個周日，加上新冠疫情 緩和，有不少市民往離島遊玩。中環碼頭早上有逾230人排隊乘船往坪洲，往長洲的船亦滿座。有曾染疫已康復的市民到長洲遊玩散心，坦言有點抗疫疲勞，已不怕疫情。獅子山郊野公園更是人山人海，情況直逼假日的旺角。

在中環5號碼頭，不少人欲乘搭早上11時05分往坪洲的船，惟10時50分職員已截龍，市民不得拍卡入閘。現場有職員廣播會有加班船，籲乘客耐心等候，排隊人龍一度逾230人。在6號碼頭，11時30分開往長洲的船亦告爆滿。

長洲街頭中午人頭湧湧，小食店負責人鄺先生稱清明節時人流更多，昨日人流已是少了兩至三成。他認為不少市民因消費券而留在市區購物，減低到離島意欲，認為消費券無助小店生意，但整體可帶動消費。不過他預期復活節 長假時生意會更好。

市民邱先生說有一點抗疫疲勞，趁假日偕女友梁小姐到長洲遊玩。梁小姐稱過去一直困在家工作。被問到會否擔心第六波疫情，他們說疫情「已這麼多年，我們不怕，已經中過、痊癒，沒什麼感受。」

長洲居民楊先生則認為，現時長洲人流較一個月前多三至四成。他說如要上班，假日人流會帶來困擾，但昨日放假仍可接受。他又稱，人們脫下口罩 吃東西，有一定感染風險，但他不擔心疫情，因已有不少人染過疫，加上病徵不嚴重，放鬆不少。