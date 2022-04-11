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香港特首林鄭月娥：疫情趨緩 將放寬社交距離措施

香港新聞組／香港11日電
香港10日新增1921宗新冠病毒陽性病例，包括888宗核酸檢測陽性及1033宗快速抗原測試陽性。圖為銅鑼灣街頭的大型顯示屏正在播放「全城守護齊心抗疫」公益廣告。（中新社）
香港10日新增1921宗新冠病毒陽性病例，包括888宗核酸檢測陽性及1033宗快速抗原測試陽性。圖為銅鑼灣街頭的大型顯示屏正在播放「全城守護齊心抗疫」公益廣告。（中新社）

香港特首林鄭月娥昨天表示，香港確診病例多日以來持續下降，疫情平穩未見反彈，是放寬社交距離措施的時候。此外，8日及9日首兩日全民快測，當局收到2202宗呈報，7成陽性檢測結果人士並無病徵，屬無徵狀隱形患者。而衛生防護中心指單日呈報多65人死亡，第五波病死率升至0.727%，80歲以上患者病死率則高達10%。而疫情至今共有8770人死亡。

綜合港媒報導，林鄭月娥說，本周將會交代三件工作。首先是復活節假期後，學校將分階段復課，並將公布復課安排詳情，包括學生是否每日或隔日做快速檢測。

此外，本周也會公布有關放寬社交距離措施的細節，並在掌握三天快速抗原檢測結果後，了解有多少社區隔離設施會啟動，進而敲定暫作隔離設施的兩棟公共屋邨及兩個過渡性房屋項目，何時可交還相關居民入住。

林鄭指出，現在疫情情況已經與以往不同，Omicron變種病毒傳播力極強但症狀較輕微，再以之前的標準看待已經不適合。她強調，過去兩年學生間斷停課的情況非常不理想，港府目標是盡量讓學生恢復正常校園生活，經過兩年經驗，可管理疫情帶來的風險，未來不會輕易考慮停課。

林鄭也說，昨天是香港全民快測的最後一天，等到全民快測結束後，會再檢視是否需要推行全民強制檢測。

香港昨日再增1921宗確診，分別為核酸檢測888宗及1033宗快測個案，均較前天公布稍跌。1921宗確診中，有18宗為輸入個案，當中3人乘JL029由日本東京抵港，食衛局因而引用條例要求「日本航空」暫停東京飛香港7天；亦要求土耳其航空暫停由伊斯坦堡至香港航班7天。

香港於8至10日推動全民快篩，採自願性質。經過初步統計，在全民快篩實施前，有35%呈報病患沒有症狀；9日無症狀呈報則多達68.7%，升幅明顯。

全民快篩實施前的過去一周，核酸檢測與快篩呈報個案比例大概為1比1；昨天有關比例上升至1比1.8，這反映出部分無症狀市民因為響應全民快篩而發現自己染疫。

香港 檢測 疫情

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