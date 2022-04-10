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港自願快測再增千例 7成無病徵 21日有望放寬社交距離

香港新聞組／香港10日電
香港9日新增2535宗新冠病毒陽性病例。圖為香港沙田顯徑邨顯佑樓被圍封，居民須接受強制檢測。 （中新社）
香港9日新增2535宗新冠病毒陽性病例。圖為香港沙田顯徑邨顯佑樓被圍封，居民須接受強制檢測。 （中新社）

全民自願快速檢測行動昨日踏入第二天。香港昨新增2535宗新冠肺炎陽性個案，其中有1638宗屬快速抗原測試陽性呈報個案，較前日增加了373宗。香港特首林鄭月娥昨日在記者會上表示，快測陽性個案雖有增加，但並非「指數式上升」，港府有足夠能力應對，同時亦反映社區內的隱性傳播鏈減少，有信心按計畫21日起分階段放寬社交距離措施。

文匯報報導，她又表示，若全民快測行動未衍生大量確診人士須接受隔離，港府本周會決定交回早前被徵用作社區隔離設施的公屋及過渡性房屋，讓輪候公屋的市民盡快入住。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上公布新增陽性個案較前日只增加43宗，經核酸檢測呈陽性個案由前日的1227宗跌至昨日只有897宗，但快速抗原測試的陽性個案則增加了373宗，當中1592宗經快測網上平台呈報，其中1272宗是前日快測的個案，由於部分感染人士需時上載圖片等資料，故快測感染數字可能稍有滯後。

她說，若市民未有響應全民快測，核酸檢測及快測陽性個案可能會同步下降，但新增的快測呈報數字占全部陽性個案比例增加，且以往快測網上平台呈報的個案，一向六成多屬有病徵人士，無病徵只占約三成，而前日呈報的個案中多達六至七成也是沒有病徵，反映市民響應呼籲，無病徵亦進行快速測試。

林鄭又表示，若單日確診數字跌至三位數，現時每日舉行的抗疫記者會亦將取消，直言希望自己早點在此場合「消失」，因代表香港疫情已受控。

檢測 香港 疫情

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