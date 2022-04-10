新一屆港府輔助班子 需民生、經濟人才

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

警隊出身的李家超一直被指不熟悉經濟、民生事務，需要一個集合多方面專才的班子輔助施政。踏入回歸25周年，香港 的房屋、貧窮問題有待新一屆港府解決。有意見認為，港府可對外邀請民生、經濟相關人才加入港府，為破解深層次矛盾加添助力。

香港01報導，過去25年，香港面臨多項挑戰，貧富懸殊、土地房屋問題一直是未能解決的難題，近年更有國家安全的考慮。經濟方面，鄰近地區近年急速發展，香港常被指進度緩慢，缺乏新的增長點。再加上人口老化、醫療福利壓力增加，新冠肺炎疫情 又有可能重臨，未來港府有很多難關要闖。

李家超長期擔任警隊及保安局崗位，難免有人認為他欠缺民生經濟方面的經驗。新民黨主席葉劉淑儀接受傳媒訪問時就表示，港府管治是講求團隊，建議可找財經、金融等不同範疇的人士加入港府，或招攬這些人士加入行政會議，為政策提供意見。

現時距離新一屆港府上場還有不足三個月，有意見認為，新任特首可以從香港面臨的難題着手，對外尋找相關人才協助。政界人士表示，可從治安、民生及經濟三大方面考慮，招攬外部專才提供意見及協助管治。而由於李家超出身警隊，對治安方面尤其熟識，因此外部人才的焦點可放在民生、經濟兩大方面。

全國港澳研究會會員、香港可持續發展研究中心創辦人朱兆麟認同，港府可找尋外部專才，以應對上述三大範疇。他表示，港府面對多個問題需要解決，而社會各界包括商界、政黨、智庫等，其實有很多相關人才，新港府能夠吸納他們的話，相信有助施政。