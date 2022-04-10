李家超參選港特首宣言2度提忠誠 僅提施政方向被指空泛

香港銅鑼灣街頭，9日下午有市民觀看李家超宣布參加特首選舉的電視直播。（中新社）

香港 前政務司長李家超昨舉行網上記者會，宣布參選香港新一屆特首，並提出未來施政三大方向，即以結果為目標解決問題；全面提升香港競爭力；奠定香港發展的穩固基石。他在八分鐘的開場演辭兩度提及「忠誠」，為近年特首參選人較少用的字眼。

政務司前司長李家超9日舉行網上記者會，宣布參加特首選舉。圖為記者會後李家超（中）離開現場，旁為全國人大常委會委員譚耀宗（左）。 （中新社）

有學者指李家超的演辭沒提及具體政策和施政重點，是歷屆特首候選人中最空泛一份。

李家超的社交網站昨也同步更新，加入個人頭像，展示「同為香港開新篇」的競選口號。

對於保安局長任內強硬處置反送中 運動，李家超稱，「修例風波」明顯有涉港獨外部勢力推波助瀾，當時香港面對困難，市民擔驚受怕，就必須要用適當及有效方法處理。

作為警察 出身的特首參選者，李家超表示，理解年輕人有自己的看法，認為市民對港府有不滿，可能是因預期的結果沒有出現。

他又說，香港是自由開放城市，有不同意見及分歧是必然，如果當選，會盡量用心及誠懇多做溝通。香港長期以來，累積深層次問題，包括房屋、醫療及青年發展等，都未能好好解決。

他指自己出身基層，親歷基層的困難，深信施政須以解決市民問題為首位。又形容自己是務實的人，做事除要符合程序，更會以結果為目標。

香港新聞組／香港10日電

明報報導，李家超的開場演辭兩度提及「忠誠」，包括他提及參選原因之一是「出於對國家的忠誠」，未來「要建立一個忠誠、擔當的政府」，其後更說忠誠是「基本條件」。

據報導，他上任政務司長後曾說首要任務是修補社會撕裂，他昨在開場演辭沒再提此「任務」，其後回應記者提問時稱，會與團隊走入社區溝通，「讓別人感受到我們的誠意」。

報導稱，李家超昨記者會先發表長1600字的「宣言式」致辭。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，李家超的宣言是歷屆特首候選人中最空泛一份，沒提及具體政策和施政重點，但稱李有別過往使用「戰鬥格語言」，昨日談及國家安全、打擊外國勢力等字眼不多，相信李想藉此一洗過往強硬形象。