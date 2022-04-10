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港府換屆 專家分析：香港成北京與國際鬥爭陣地

中央社／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港前政務司長李家超預料會成為下任特首。分析指出，這反映北京將國家安全及政權安全放在壓倒性的位置，未來香港會成為中國與國際鬥爭的陣地，治港大方向會愈來愈緊。

李家超8日晚宣布正式參選香港下屆特首選舉，預料他是唯一參選人。

香港中國問題專家劉銳紹接受中央社電訪表示，若李家超當選反映北京將國家安全及政權安全放在壓倒性的位置，北京擔心外來和本地各種不穩定因素仍會擾亂香港，並可能輻射到中國大陸，所以必須找一個有相關履歷的人當特首，領導「穩定壓倒一切」的工作。

若李家超當選也反映他與中國大陸公安和政法系統接觸多時，獲得一定信任及合作經驗。

劉銳紹又表示，「香港問題不單純是香港問題，而是中國問題，未來香港會成為中國與國際鬥爭的一個陣地」，各項治港措施也可能會愈收愈緊，這也要視後續中國與西方國家的關係發展如何。

他舉例說，如果中國與西方國家關係轉差，不排除在中國大陸的發生外籍公民遭關押事件，也會在香港發生。

香港媒體早前報導，3月初卸任中國駐巴西大使的楊萬明，將擔任中國國務院港澳事務辦公室副主任。

劉銳紹表示，北京過去多次安排來自外交系統的官員，參與管理香港事務，包括曾任中國外交部副部長的王光亞出任港澳辦主任，顯示「北京從國際鬥爭的角度看待香港」。

劉銳紹又稱，未來北京治港大方向會愈來愈緊，新特首只會從緊執行，這樣無法妥善解決官民的根本矛盾。

對於李家超處理疫情、民生及國際金融事務的能力，劉銳紹表示，香港處理疫情仍會緊跟中國大陸的方針，由中國大陸主導，香港只是執行。

他認為，目前無人能回答李家超是否有能力處理民生及經濟事務，一切要待他上台後用行動回答。從北京角度，只要一切穩定，經濟還是可以發展上去。

另外，有分析指出，現任香港特首林鄭月娥未宣布不競逐連任前，香港政圈有不少傳聞，包括特首選舉押後一年，甚至前任特首梁振英有意捲土重來等，顯示北京不同系統及勢力都在布局。

直至特首選舉提名期開始後，李家超才宣布參選，顯示北京在特首人選上一直舉旗不定，而李家超未必是早已獲北京高度信任及完全滿意的人選。

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