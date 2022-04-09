我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

港警破7電騙集團 富婆損失3188萬美元只追回140萬

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

電話騙案在疫情下越演越烈，今年首3個月有339人受騙，平均每日有超過3人中招，損失金額達1.3億港元（約1658萬美元）。東九龍總區刑事部統籌代號「高岸」反詐騙行動，打擊替電騙集團收錢和處理騙款的成員，3日來涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，共拘捕27人，其中25人為傀儡戶口持有人，涉過去兩年19宗假冒官員及「猜猜我是誰」電話騙案，金額高達2.8億港元。

文匯報報導，警方發現，有年輕人為薄酬假扮「特務」及提供銀行戶口收受騙款，其中更有人涉及山頂富婆去年被騙2.5億港元（約3188萬美元）案中協助電騙集團處理部分贓款，該案只有1100萬港元（約140萬美元）被截回。

被捕27人（19歲至78歲），分別報稱學生、侍應和無業，其中16人有案底。據了解，案中的12男6女被捕人涉及最少7個犯罪集團及11宗假冒官員騙案，有兩人在騙案中扮演「特務」角色，包括一名19歲女子，另有16人為提供戶口作為洗黑錢的戶口持有人。其餘7男2女被捕人，則與8宗「猜猜我是誰」騙案有關，同為收受犯案得益的傀儡戶口持有人。

據了解，27名被捕者涉及的19宗電話騙案發生於2020年8月至今年3月5日，包括東九龍3宗、西九龍4宗、新界南6宗、新界北2宗及港島區4宗，單一個案損失金額由8700港元至2.5億港元不等，包括去年初一宗歷來損失最高金額的假冒官員電話騙案。案中家住山頂賓吉道的一名九旬富婆，5個月內分10次存入約2.5億港元到騙徒指定的兩個銀行戶口，警方拘捕一名扮「特務」登門收錢的理大男生。警方昨日透露，已成功追截1100萬港元失款，減少受害人損失。

東九龍總區重案組總督察莫子威昨日指出，電話騙案無處不在，不要以為只有長者才會受騙，年輕人也會上當，有騙徒會致電公司的枱頭電話，訛稱自己是上司或同事去騙財，故每個年齡層都要小心。

疫情 詐騙

上一則

職業哭靈人 曾遭家暴哭得真切 一場賺3000多元

下一則

淘寶開放帳戶改名 含「愛」量驟降57% 「大冤種」成新生代爆款

延伸閱讀

詐稱為夭折孩童殯葬募款 南加內陸六嫌被捕

詐稱為夭折孩童殯葬募款 南加內陸六嫌被捕

市府續清遊民營地 維權人士被捕

市府續清遊民營地 維權人士被捕
涉煽動 香港職工盟前副主席鄧建華被捕

涉煽動 香港職工盟前副主席鄧建華被捕
劫案受害者開車撞搶匪 雙雙被捕

劫案受害者開車撞搶匪 雙雙被捕

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬