港警破7電騙集團 富婆損失3188萬美元只追回140萬

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

電話騙案在疫情 下越演越烈，今年首3個月有339人受騙，平均每日有超過3人中招，損失金額達1.3億港元（約1658萬美元）。東九龍總區刑事部統籌代號「高岸」反詐騙 行動，打擊替電騙集團收錢和處理騙款的成員，3日來涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，共拘捕27人，其中25人為傀儡戶口持有人，涉過去兩年19宗假冒官員及「猜猜我是誰」電話騙案，金額高達2.8億港元。

文匯報報導，警方發現，有年輕人為薄酬假扮「特務」及提供銀行戶口收受騙款，其中更有人涉及山頂富婆去年被騙2.5億港元（約3188萬美元）案中協助電騙集團處理部分贓款，該案只有1100萬港元（約140萬美元）被截回。

被捕27人（19歲至78歲），分別報稱學生、侍應和無業，其中16人有案底。據了解，案中的12男6女被捕人涉及最少7個犯罪集團及11宗假冒官員騙案，有兩人在騙案中扮演「特務」角色，包括一名19歲女子，另有16人為提供戶口作為洗黑錢的戶口持有人。其餘7男2女被捕人，則與8宗「猜猜我是誰」騙案有關，同為收受犯案得益的傀儡戶口持有人。

據了解，27名被捕者涉及的19宗電話騙案發生於2020年8月至今年3月5日，包括東九龍3宗、西九龍4宗、新界南6宗、新界北2宗及港島區4宗，單一個案損失金額由8700港元至2.5億港元不等，包括去年初一宗歷來損失最高金額的假冒官員電話騙案。案中家住山頂賓吉道的一名九旬富婆，5個月內分10次存入約2.5億港元到騙徒指定的兩個銀行戶口，警方拘捕一名扮「特務」登門收錢的理大男生。警方昨日透露，已成功追截1100萬港元失款，減少受害人損失。

東九龍總區重案組總督察莫子威昨日指出，電話騙案無處不在，不要以為只有長者才會受騙，年輕人也會上當，有騙徒會致電公司的枱頭電話，訛稱自己是上司或同事去騙財，故每個年齡層都要小心。