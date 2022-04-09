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香港全民快測啟動 特首盼找出3萬隱形患者

香港新聞組／香港9日電
香港市民使用港府派發的快速測試包進行快速抗原測試，過程方便快速。（中通社）
香港市民使用港府派發的快速測試包進行快速抗原測試，過程方便快速。（中通社）

港府推動一連三天的全民自願快速檢測昨日展開，特首林鄭月娥引述香港大學研究推算，社區約有3萬名隱形患者，認為全民快測有助切斷傳播鏈，呼籲市民積極參與。

大公報報導，衛生防護中心表示，昨日網上快測陽性呈報初步有增加，但仍需時統計確實數字。香港截至昨日凌晨零時，單日新增2492宗確診，當中1265宗是快測陽性，當中未反映全民快測的結果；昨日呈報再多86名患者離世，病死率升至0.72%。

港府鼓勵市民於8日至10日期間，每日進行快速檢測，若發現呈陽性結果，立即向衛生署網上呈報。港府昨日在多份本地報章頭版或內頁刊登廣告，呼籲市民一連三天進行快測，並於昨日早上傳短訊予市民，懇請大家由昨日起每天做快速檢測，並需在24小時內呈報陽性個案。

林鄭月娥昨日引述港大研究表示，截至6日，香港的新冠「時點患病率」為0.56%，即全港大概有4萬人染疫，假設四分之一已知確診並正在康復，即仍有四分之三、即大約3萬人仍未知自己染疫，「如果我們利用這三日，把他們（感染者）全部找出來，然後適當地隔離或治療，或讓他們居家抗疫，向這3萬人發出『隔離令』，並向他們的緊密接觸者發出『檢疫令』，不准他們外出，我們真的有機會可以完全切斷這些傳播鏈」。

林鄭月娥表示，全民快測是自願性行動，希望每位市民都參與。她又提到，截至7日晚，港府已向270萬個住戶派發了305萬個防疫服務包，89個補領站亦已開放，物資供應完全到位。如果市民已經用完服務包內的快速抗原測試包，可以補領。

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