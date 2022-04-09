參選港特首 李家超開始收集提名：行我將會行的路

李家超8日到中環廣場競選辦公室，並透露9日舉行記者會，交代未來計畫。（路透）

前政務司長李家超宣布參選特首，盛傳將成為唯一候選人，他6日辭去政務司長，7日獲中央批准。有選委透露，李家超競選辦昨已開始收集提名 。建制不同板塊公開表態支持李家超參選特首，曾被視為有意競選的行會成員葉劉淑儀受訪時稱，有思考參選，但形容因年紀錯過時機，71歲的她表示「如果今次不參選，將來也不會」。

曾被視為有意競選的行會成員葉劉淑儀說：「如果今次不參選，將來都不會」。圖為葉劉淑儀（左）上月向獨居長者派發抗疫物資。（中新社）

明報報導，李家超競選辦正副主任共17人，副主任料包括馬會事務執行總監譚志源、「巴士的報」創辦人盧永雄、身兼團結香港 基金高級副總裁的立法會議員黃元山、體藝文出界霍啟剛、教聯會副主席鄧飛、曾為林鄭競選的民建聯陳勇及全國青聯副主席梁宏正等。據悉，智庫將為李家超落手寫政綱，包括團結香港基金。

報導稱，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，雖然預料林鄭任內的新界北發展及港府改組等主要政策會延續，但相信中央不希望李家超蕭規曹隨，新港府一定要展示有所作為，「提出林鄭無提出、或不敢提出的，可能公務員改革，或提升管治能力」。

據報導，李家超6日宣布辭職及準備參選特首，內地官方新華社昨早10時半公布，國務院 7日決定免去李家超政務司長的職務，但無透露署任政務司長人選。對比過去高官辭職參選，2011年時任政務司長唐英年辭職備選，國務院當時事隔兩日後接納。

報導引述李家超昨稱，在港府工作45年，從前線警務督察到政務司長，再次「多謝香港及香港市民」給機會他服務香港。他續說，將秉承這份熱誠，「行我將會行的道路」。

此外，報導指出，繼四大地產商表態支持李家超後，總商會、曾為林鄭助選的行會成員任志剛及東亞銀行李民斌公開支持李家超。

報導稱，葉劉淑儀2017年曾參選，但未能取得足夠提名而不能入閘。她讚李家超擔任問責官員及官至政務司長，已非純粹「武官」一名，絕對有條件擔任下屆特首。