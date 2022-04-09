復飛首周抵港航班跌逾半 歐美退場 大陸、台灣也減班

港府4月起取消禁飛令，首周只有138個客運航班抵港，更不升反跌超過一倍。（Getty Images）

英國維珍航空4月8日發表聲明，稱對倫敦飛香港 的航線 「謹慎地決定延長暫停營運時間，預計9月起恢復服務」。對維珍航空這一決定，香港航空界人士用「告急」來形容，因港府4月1日起取消「禁飛令」，以為相關的9國會熱情奔放，急速復航，誰料是「遇冷」，再「告急」。

說「遇冷」，是之前已有航空公司對港府取消禁飛令冷臉相對，此前是英航說至5月28日前，不會恢復香港的航班；聯合航空沒多說話，但只銷售7月起三藩市（舊金山）和香港間的直飛航班機票；而澳洲航空更是慢人一步，目前只銷售10月30日起雪梨與香港間的機票。

說告急，是港方原以為取消禁飛令後，香港機場 航班會大增，誰料不增反減，連一半都不剩。港府4月1日起取消禁飛令，香港機場管理局的數據，首周（4月1日至7日），只有138個客運航班抵港，而4月1日前的一周，有313個客運航班抵港，日均抵港客運航班，由44.7降至19.7。

「遇冷」和「告急」，是指國際大公司冷臉相對，歐美航班退場了。香港只能靠所謂大中華航班即中國大陸、台灣的航班撐場。比如4月15日香港只有可憐的14個航班，其中9個是大陸和台灣的航班，另外幾個也都是亞洲地方的航班。雖說在撐場，大陸和台灣的航班也有減少。

香港以前被稱為國際航空樞紐，航空貨運是全球第一，航空客運雖人次不如北京上海，但國際航線和國際航空公司在港數目，要勝一籌。難怪國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh說，香港航班、旅客入境要求苛刻，香港不再是國際航空樞紐，以香港為樞紐樞營運的航空公司將面臨艱難時期。

說香港航班、旅客入境要求苛刻，其一是香港規定航空公司將3名或更多感染新冠病毒的乘客帶到香港，入境航班可能會暫停一周。阿聯酋航空今年已因此6次禁飛。此外，疫中的航班熔斷機制；空運價格昂貴失去競爭力；歐洲商會報告香港與國際「封關」狀態要持續至2024年，令大量國際員工和高管無意到港等等。

林鄭月娥此前在施政報告中說，香港可鞏固和提升國際航空樞紐地位，還有「城市機場」蛻變為「機場城市」的願景，現在她已「夠鐘回家」了。