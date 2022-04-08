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前浸大學生會長方仲賢 反送中期間買雷射筆判9個月

記者陳政錄╱綜合報導
香港浸會大學學生會前會長方仲賢(前)，因購買十支雷射筆，被判刑9個月。(取自人民日報海外網站)
香港浸會大學學生會前會長方仲賢(前)，因購買十支雷射筆，被判刑9個月。(取自人民日報海外網站)

香港反送中示威運動期間，因購買十支雷射筆，遭休假中便衣港警逮捕的香港浸會大學學生會前會長方仲賢，7日遭香港區域法院宣判，他拒捕並意圖妨礙司法公正罪成，裁定入獄9個月。

2019年8月，時任浸大學生會會長的方仲賢遭五名休假中的便衣港警目睹，在深水埗購買十支「雷射筆」，方聲稱購用品是「觀星用的高功率雷射手電筒」，但便衣警察卻認為他「形跡可疑」（意圖逃跑2公尺），並指控他持有攻擊性的「雷射槍」，更在被截查時逃跑，將手機重置，遂將之逮捕送辦。

事後，便衣港警的街頭抓捕一度引起示威者憤慨，包圍深水埗警署要求放人，但遭到鎮暴警察清場；方仲賢也被控在公眾地方持有攻擊性武器、拒捕和意圖妨礙司法公正共三罪受審。

據香港區域法院法官2022年2月9日裁定，方仲賢拒捕和意圖妨礙司法公正兩罪成立，並強調妨礙司法公正屬嚴重罪行，大部分情況下會判監。

法官指稱，雷射筆射程可達20公尺至50公尺，可讓眼睛或皮膚受損，是極度危險物品，亦可用作照射建築物外牆壯大聲勢、照射警方攝錄機破壞感光組件、擾亂警員等不同用途。

港媒報導，辯方7日求情指出，被告方仲賢獲多間海外大學錄取，將在今年9月開學，認為拒捕罪是同類案件中最輕微，可以以罰款處理，妨礙司法公正罪方面，被告已已還押約8星期，得到重大教訓，判緩刑並非不適合。

但報導稱，方仲賢7日在香港區域法院，被判入獄9個月。

香港 警察 反送中

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