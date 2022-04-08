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香港今起快篩 拚5月中旬全面復課

特派員李春╱香港8日電
香港考慮分階段復課，擬先安排小學高年級恢復半日面授課，5月初再讓初小、高中及幼稚園復課。（中通社）
香港考慮分階段復課，擬先安排小學高年級恢復半日面授課，5月初再讓初小、高中及幼稚園復課。（中通社）

香港疫情進一步緩和，港府呼籲全港市民，4月8日起一連三天進行快速抗原測試（快篩），以檢視全港感染情況及制訂進一步抗疫措施。香港社會運作漸轉正常，學校將分階段恢復面授，目標5月中全面復課。

香港昨新增確診個案降到2600多例，第5波疫情以來香港累計有117萬例確診個案。香港染疫患者死亡個案，也降到百例以下，7日通報97名患者離世，其中7例屬校正回歸個案，香港染疫病死率維持在0.71%。

港府呼籲市民積極響應一連3天每日進行快篩，並於24小時內呈報陽性個案。以求早識別患者，切斷社區傳播鏈，亦有助港府檢視全港的感染情況，制訂進一步抗疫措施。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，全民快篩並非追求科學化精準結果，因此無統計檢測的總人數。建議檢測陰性人士，近日外出時亦妥善使用防疫服務包內，保護力較高的KN95口罩，檢測陽性人士就應盡快呈報。

港府公務員事務局長聶德權說，香港政府計畫4月21日起，大致恢復正常公共服務。香港郵政宣布，全線120間郵政局於4月11日起恢復正常營業，但會繼續在各郵政設施採取各項減低社交接觸及感染控制措施。

影響較廣泛的，是香港教育局計畫在4月19日起，安排幼稚園、小學及中學會分階段恢復面授，到5月17日全港中小幼學校，都可以恢復半日面授。香港青年協會調查發現，34%受訪學生支持本月底恢復全日面授課。

香港新聞組╱香港8日電

香港01報導，醫管局專家小組主席劉宇隆指出，3至11歲兒童四成沒打疫苗，呼籲家長盡快為小朋友安排接種；此外，兒童及青少年免疫反應較好，可先維持接種三針的安排。

至於復課安排，劉宇隆建議須分隔已接種疫苗及未接種的學童，認為可在班房的座位上，將未接種的學童集中坐在近窗口位置，亦不可讓他們在班房外有活動，例如須避免音樂課及體育課等；而未打針學童亦可在上學前先進行快速測試。

香港 檢測 郵政

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