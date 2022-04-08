李家超競選辦建制大團結 譚耀宗領軍 只有「香港營」

李家超辭職後開始備戰參選特首。(中新社資料照片)

香港 政務司長李家超前日辭職後開始備戰參選特首，競選團隊陸續曝光，既有當年為林鄭月娥 助選的成員，亦有梁振英陣營的人馬出任公關要員，而全國人大常委譚耀宗和政制及內地事務局前局長譚志源，分別擔任李家超競選辦正、副主任，可說是網羅整個建制陣營的政治力量。

綜合香港01、明報報導，猶記2012年特首選舉「唐梁大戰」，兩大陣營互相攻擊，建制內部大撕裂，梁振英在當選宣言表示，如今再無「梁營」、「唐營」，只有「香港營」，但不論是梁振英還是林鄭月娥，始終未能團結大部分建制。

本次特首選舉變為「澳門模式」，李家超是唯一參選人，選委們提名毋須怕「押錯注」，連日來已有不同政商界人物表態，原本在深圳的人大常委譚耀宗亦返港助選，一場「建制總動員支持李家超參選行動」，已吹響號角。

報導指出，李家超紀律部隊出身被指「無班底」，但多名建制人士已協助籌組競選班底，涵蓋不同建制勢力，包括立法會前秘書長吳文華、港區全國政協委員陳清霞以及信和集團副主席黃永光。在2017年特首選舉三人均為林鄭競選辦成員，陳清霞、黃永光更是副主任，被視為林鄭支持者。值得一提的是，競選辦位處灣仔中環廣場某中層單位，是信和集團持有。

原本是特首人選之一的全國政協副主席梁振英，其陣營早已預備好競選班底，「梁粉」現改為全力支持李家超，例如齊心基金會執董張瑞蓮負責公關宣傳，「梁粉」張志剛昨亦表態撐李家超。

內地事務局前局長譚志源是首次參選助選工作，出任李家超競選辦副主任。AO出身的譚志源在政界打滾多年，在曾蔭權年代擔任特首辦主任，亦多次推銷政改方案，五年前林鄭上場後離開官場。

多名政界中人都表示，李家超準備參選時間倉卒，若無中央出手協助，不可能快速籌組到競選班底，雖說今屆選舉是「一人模式」，但仍有大量競選工作，如撰寫政綱、拜訪拉票、落區宣傳，選舉法例要求亦十分嚴格，不少人都是被安排加入競選辦。有消息指，今次競選辦副主任職位多達17人，比林鄭當年的11人還要多。

民主黨主席羅健熙表示，李家超是警察 系統出身，第一時間予人感覺強硬管治路線，與國安法實施是一脈相承。他認為市民期望特首選舉有競爭，可判斷候選人的能力，亦能增加新政府認受。