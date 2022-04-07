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香港食肆捱不到放寬 兩個月500店倒閉

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

第五波新冠疫情下多間食肆結業，美國龍蝦餐廳Red Lobster香港店開設三年，4日在社交媒體宣布結業，未交代原因為何。

明報報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，過去兩月有500間食肆結業，4月21日社交距離措施放寬後，食肆料可增六成生意，但有食肆「捱不到」放寬。飲食業職工總會權益總幹事招冠聰估計，本波疫情有約10萬飲食業僱員失業或停工，其中三分之二人有望於4月21日後復業，推出消費券有利飲食業。

據報導，自1968年開業的美國西餐館Red Lobster於2019年進軍香港。Red Lobster香港店4日在社交媒體宣布結業。另有多間餐廳於今波疫情中結業，如蘭桂芳餐廳Silencio和開業20年的上環鳳城酒家總店。

報導稱，黃家和估計，過去兩個月有500間食肆結業，當中有兩成因停業期間不敵租金結業。他指業界期待4月21日放寬晚市堂食及4人一枱，料可增六成生意。新一輪消費券今天起派發，黃預料前期作用不大，他說目前食肆2人一枱，禁晚市堂食，就算假期食肆有人排隊，坐滿也只占整體座位約四成，也有食肆捱不到放寬就結業。他建議政府考慮進一步放寬，例如放寬更多人同枱，幫助酒樓營運。

香港 疫情 租金

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