香港出行人次回升12% 特首憂疫情恐反彈

數據顯示，香港市民出行次數增加，特首林鄭呼籲市民不要因為確診數字下降而掉以輕心。圖為清明節期間不少市民外出消費。(中通社)

近日確診數字回落至單日3000宗左右，但特首林鄭月娥 6日於抗疫記者會總結3月21日至今疫情 走勢時稱，病毒即時繁殖率及運房局提供的公共交通出行實據均見增長，後者由上月下旬480萬人次增至本月1日已逾540萬人次，提高12%，且未計及昨日的清明節公眾假期，重申現時非可完全放鬆時刻，呼籲市民緊遵社交距離 措施。

香港昨日新增2777宗新冠肺炎確診個案，是自2月16日後首次回落至3000宗以下。林鄭強烈呼籲全港市民善用服務包內的快速抗原測試劑， 8日起一連3天每天進行快測，以截斷社區傳播鏈，又預告日後放寬社交距離措施後，或會要求進入部分場所的市民，例如考場等，必須通過快測，故今次全民快測可為相關措施熱身，令更多市民習慣使用快測工具。

文匯報報導，香港昨日新增的2777宗確診個案，包括7宗輸入個案，當中兩宗在機場檢測發現，其餘在檢疫酒店發現。第五波疫情累計確診逾116.7萬宗。林鄭月娥在抗疫記者會上表示，近期確診數字持續下跌，而且每日核酸和快測個案數字接近是個好趨勢，但提醒市民，首四波疫情，香港每日最高確診個案不足150宗，目前數千宗個案雖然較早前下跌，但仍是過去兩年多以來的高水平。

她又引用港大公共衞生學院的病毒有效繁殖率數據表示，今波疫情高峰時，病毒繁殖率高達5或6，即一名患者會傳染給五、六人，截至3月29日的最新繁殖率為0.6129，較3月21日當天的0.3859上升近一倍，顯示病毒傳播有所增強，令人擔憂。

同時，綜合港鐵、專營巴士、電車和六大主要離島渡輪航線的乘客人次，3月21日當天有478萬人次出行，而本月1日已超過540萬人次，反映市民出行增加。由於有關數據尚未統計剛剛過去的假期，她強調「現時並非可以完全放鬆的時候」，希望市民繼續遵守社交距離措施。

林鄭月娥指出，向全港270萬個家庭派發內含20套快速測試劑的防疫服務包行動，較原定計劃需時7天提早兩天，相信昨日能派發完畢。如有遺漏，或服務包內的物資不夠用，市民亦可於今日起的7天內，到全港89個補領站領取，又強烈呼籲市民從明天起的3日內使用服務包內的快速抗原測試劑。

衞生防護中心總監徐樂堅昨日亦表達擔憂，指過去三日新增個案維持在約3000宗，趨勢雖然回落，但水平仍然很高，加上預計市民在假期活動較多，不排除疫情有反彈風險。

他續說，院舍疫情近期有所緩解，但院友接種率低迷，截至3月底，安老及殘疾人士院舍院友的接種率分別是54%及69%，故仍需要嚴格遵守院舍防感染措施，並進一步加強接種。昨日再多111名患者死亡，當中4人相對年輕，但他們全部有長期病或患癌症。