涉煽動 香港職工盟前副主席鄧建華被捕

香港「職工盟」前副主席鄧建華被香港警方國安處拘捕。(取材自微博)

警方國安處6日早上在香港 各區拘捕4男2女，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪，被捕人士包括職工盟前副主席鄧建華、蘇逸佳、彭滿圓、蕭雲龍、趙美英及李詠琴，6人正被扣留調查。

香港01報導，被捕6人均為「旁聽師」，部分人士為牧師及前政府貿易主任，他們於去年12月至今年1月期間，涉嫌在各級法院滋擾擔任社運案件的外聘檢控官。

消息指出，鄧建華涉嫌在法庭作出具煽動意圖行為罪，引起對香港司法的憎恨、藐視或離叛。鄧建華被捕，與一群擔任社會案件檢控官的大律師被語言攻擊、起底有關。

報導稱，香港司法機構各級法院在過去兩年來，不斷審理暴動，縱火，扔汽油彈，襲警等不同性質的案件。由於涉及大量社會事件的案件，律政司刑事檢控科將大部分案交由給私人大律師擔任檢控官。

這批外聘大律師在庭內庭外被俗稱為「旁聽師」的人士言語攻擊或被起底。消息指出，鄧建華被捕與相關事件有關。

另外報導也稱，香港職工盟前主席黃乃元、副主席鄧建華、司庫鍾松輝3月31日因涉嫌違反《社團條例》，被警方國安處上門帶走協助調查。國安處持法庭搜查令，搜查全港約10個地點，當中包括職工盟相關會址、儲物倉庫，以及多名職工盟骨幹成員的住所及辦公室，並帶走大批文件及電子設備等證物作調查。

職工盟於1994年至2013年間獲得「美國國家民主基金會」（NED）旗下勞工 組織資助，被指多次發起罷工 及鼓動多區非法集會等大規模活動。職工盟已於去年9月19日宣佈啟動解散程序，並於10月3日召開特別會員大會通過解散決定，但至今尚未完成取消社團註冊。