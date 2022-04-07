港特首1人參選 盧文端：免建制撕裂 學者：有損公信力

香港特首選舉只有李家超「一人模式」，各界看法不一。 （中新社資料照片）

6日是香港 特首選舉提名期展開第4天，64歲的香港政務司司長李家超辭職準備參選，政圈熱傳的另一熱門參選人、財政司司長陳茂波在社交網站表示，祝願他一切順切。

一度被視為有意參選特首的財政司長陳茂波，祝願李家超一切順利。（中通社資料照片）

明報報導，消息稱，特首選舉只有李家超一人能入閘候選，全國僑聯副主席盧文端支持「一人模式」，認為疫情 仍嚴重，應快點辦妥選舉，亦可避免建制派撕裂。港大社會科學院前院長卜約翰（John Burns）認為「一人模式」有損下任特首認受性和公信力。

據報導，部分選委昨日到中聯辦。全國僑聯副主席盧文端稱昨天單獨與中聯辦領導見面，主要內容不是談特首選舉，但他也關心選舉，贊成「一人模式」，因為目前疫情仍然嚴重，多人競爭難免要安排大量接觸市民的選舉活動，增加傳染風險，且距離投票日時間很短，倒不如快點辦妥選舉。他說「一人模式」可避免建制派撕裂。

報導稱，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為不能稱之為「一人模式」，稱今屆可能只是例外，因中央不想特首選舉影響愛國陣營團結，以及讓敵對勢力有機可乘。他相信隨愛國者治港全面落實，人心大致回歸，內外敵對勢力不能再興風作浪，便會有多人選舉。

報導說，卜約翰認為「一人模式」代表中央覺得特首選舉毋須再假裝有競爭，將內地選舉文化帶入香港，形容選委會實際猶如人大。他表示，新選舉制度下北京 對選委會控制加強，反而只有一人入閘，意味中央想強調西方民主選舉那套政治語言不適用於香港，「這不是西方有競爭選舉，而是內地選擇領導人」。

報導指出，多名選委包括全國政協常委唐英年、全國人大代表黃玉山、遠東發展主席邱達昌等昨亦有到訪中聯辦，據悉會面談及特首選舉。盧文端認為李家超是特首適合人選，屬「鐵漢子」，但過往專注保安範疇，經濟金融方面經驗較弱，所以要看未來整個管治班子安排，最重要是有中央支持。

另據香港01報導，被視為「梁粉」的全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛表示，看來現在除了李家超，沒有其他有分量的人參選，故他會支持李。他說李家超未有找他助選，若李提出，他樂意協助。