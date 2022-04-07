我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

港特首1人參選 盧文端：免建制撕裂 學者：有損公信力

香港新聞組／香港7日電
香港特首選舉只有李家超「一人模式」，各界看法不一。 （中新社資料照片）
香港特首選舉只有李家超「一人模式」，各界看法不一。 （中新社資料照片）

6日是香港特首選舉提名期展開第4天，64歲的香港政務司司長李家超辭職準備參選，政圈熱傳的另一熱門參選人、財政司司長陳茂波在社交網站表示，祝願他一切順切。

一度被視為有意參選特首的財政司長陳茂波，祝願李家超一切順利。（中通社資料照片）
一度被視為有意參選特首的財政司長陳茂波，祝願李家超一切順利。（中通社資料照片）

明報報導，消息稱，特首選舉只有李家超一人能入閘候選，全國僑聯副主席盧文端支持「一人模式」，認為疫情仍嚴重，應快點辦妥選舉，亦可避免建制派撕裂。港大社會科學院前院長卜約翰（John Burns）認為「一人模式」有損下任特首認受性和公信力。

據報導，部分選委昨日到中聯辦。全國僑聯副主席盧文端稱昨天單獨與中聯辦領導見面，主要內容不是談特首選舉，但他也關心選舉，贊成「一人模式」，因為目前疫情仍然嚴重，多人競爭難免要安排大量接觸市民的選舉活動，增加傳染風險，且距離投票日時間很短，倒不如快點辦妥選舉。他說「一人模式」可避免建制派撕裂。

報導稱，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為不能稱之為「一人模式」，稱今屆可能只是例外，因中央不想特首選舉影響愛國陣營團結，以及讓敵對勢力有機可乘。他相信隨愛國者治港全面落實，人心大致回歸，內外敵對勢力不能再興風作浪，便會有多人選舉。

報導說，卜約翰認為「一人模式」代表中央覺得特首選舉毋須再假裝有競爭，將內地選舉文化帶入香港，形容選委會實際猶如人大。他表示，新選舉制度下北京對選委會控制加強，反而只有一人入閘，意味中央想強調西方民主選舉那套政治語言不適用於香港，「這不是西方有競爭選舉，而是內地選擇領導人」。

報導指出，多名選委包括全國政協常委唐英年、全國人大代表黃玉山、遠東發展主席邱達昌等昨亦有到訪中聯辦，據悉會面談及特首選舉。盧文端認為李家超是特首適合人選，屬「鐵漢子」，但過往專注保安範疇，經濟金融方面經驗較弱，所以要看未來整個管治班子安排，最重要是有中央支持。

另據香港01報導，被視為「梁粉」的全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛表示，看來現在除了李家超，沒有其他有分量的人參選，故他會支持李。他說李家超未有找他助選，若李提出，他樂意協助。

香港 疫情 北京

上一則

江蘇、浙江接收上海新冠病患 有人挺有人罵

下一則

輸不起? 習近平不惜巨大代價堅持清零 「與西方制度之爭」

延伸閱讀

李家超參選特首 一人上路、武官治港…懸念多

李家超參選特首 一人上路、武官治港…懸念多
北京唯一支持+香港新選制 李家超篤定當選特首

北京唯一支持+香港新選制 李家超篤定當選特首
辭香港政務司長 李家超會見媒體宣布參選香港特首

辭香港政務司長 李家超會見媒體宣布參選香港特首
香港特首林鄭月娥被美國制裁 卸任安身大不易

香港特首林鄭月娥被美國制裁 卸任安身大不易

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕