香港疫歿破8100人 舒緩殮房遺體需3個月

香港第五波新冠死亡患者已超過8100人，殯儀業者表示，仍需2至3個月時間，才能舒緩殮房積存遺體情況。圖為一名男子（左）在香港九龍區一家殯儀館外的手推車上搬運葬禮用花籃。（Getty Images）

香港 第五波新冠死亡潮未停止，昨日公布再有87名患者離世，第五波累計離世患者高達8136人。殯儀業商會理事長郭凱邦昨天表示，在3月初情況最嚴重時，有死者需等一個月才可出殯。近期已加快處理速度，由離世至出殯最快一星期可完成。不過仍需2至3個月時間，才能舒緩殮房積存遺體情況。

文匯報報導，郭凱邦昨在電台節目表示，現時公眾殮房增加了臨時凍櫃，但由於早前氣溫回升，凍櫃效能或受到影響，部份遺體可能腐爛。他表示，有家屬可能因為染疫，不能即時辦理為先人辦後事；亦有家屬希望待外國家人回港，送先人最後一程。郭凱邦呼籲，家屬應盡快為先人辦理後事，避免遺體腐體，現時不少人以視像形式直播喪禮，讓海外親友參與。

另據大公報報導，不少新冠患者在公立醫院急症室死亡，遺體轉送公眾殮房，昨日清明節，大圍富山殮房有不少家屬前往了解認領遺體手續。對於近日有專家與官員議論，新冠死亡率如何計算才準確，有家屬慨嘆，離世者不是冷冰冰數字，而是他們的親人，曾經在世上活過的一條條生命。

富山殮房附近是寶福紀念館，在館門前賣花的陳先生說，近期每日都見到數十名家屬到冷凍櫃與公眾殮房那邊認領遺體後，悲傷痛哭，說遺體腐爛情況非常嚴重，令人心酸，「大家都是有血有肉的人，無人希望親人遺體爛到不似人形。」

有家屬在殮房旁的停車場附近舉行法事，他們身穿全身素服，腰纏白帶，在法師帶領下，向已逝去的親人作最後道別。「爸爸一路好走，我哋會掛住你，你安心去吧！」法事期間發出的「叮叮噹噹」聲，響遍山頭。