「延續抗爭力量」 香港民族陣線高調宣布重新運作

前年宣布遣散香港地區成員的香港民族陣線，5日在臉書發表重新運作聲明。（取材自臉書）

主張「港獨」的「香港 民族陣線」，自前年香港國安法生效前宣布解散香港地區成員，昨日突高調在臉書宣布重新運作。此外，其台灣分部發言人Poppy（化名）表示，期望重新整合在台灣的港人，延續抗爭力量。

明報報導，曾任保安局長的立法會議員黎棟國表示，相關組織的營運是「徹頭徹尾」牴觸港區國安法 中的分裂國家行為，相信警方國安處會跟進。

據報導，關於香港民族陣線重新運作有否牴觸港區國安法，警方指不會評論個別個案，指個別行為會否犯法須視乎實際情況。

報導指出，香港民族陣線昨發表重新運作聲明，提及「矢力集合海外港人資源，發展海外實業，進行有系統的招募和訓練，培養出各類人才，為光復祖國鞠躬盡瘁」。聲明未有交代組織是否在港重新運作，其Telegram頻道則改名為「香港民族陣線台灣分部」。

報導稱，香港民族陣線不在警務處網站「已獲註冊或豁免註冊的社團或分支機構名單」。

報導引述Poppy稱，首階段是招募志同道合者加入，提供技能和體能訓練，並集中香港和海外的資源，把資金重新投放在抗爭運動上。他期望成員「提倡港獨的思維，守著台灣的土地」。被問及會否擔心牴觸國安法，他反問「既然身處海外，為何要擔心」。

報導說，黎棟國表示國安法第20條列明，任何人組織、策畫、實施或參與實施將香港從中華人民共和國分離出去，即屬違法，單是該篇聲明就足以成為進一步調查的證據。他說國安法有域外效力，即使相關行為不在香港，只要組織成員踏足香港，當局就有權執法。

報導指出，香港民族陣線於2015年成立，旨在「確立香港民族，重奪自決權利」。組織於前年6月，即港區國安法生效前，宣布遣散所有香港地區成員，包括發言人梁頌恆，而台灣和英國分部會接手全部工作。組織成員盧溢燊早前承認在荃灣工廈單位管有約1公斤炸藥TATP，去年被判囚12年。

此外，據報導，社民連兩名成員昨日清明節前往中聯辦，紀念四五天安門 運動46周年，要求中共釋放所有政治犯。警方只准許兩人在中聯辦門外約50米一個以橙色膠帶圍成的「示威區」內示威，現場有數十名警員在現場戒備。社民連主席陳寶瑩引述警方稱，當局已在中聯辦一帶設立「行動區」，如他們進入行動區內請願，警方會「行動」。陳批評警方無理打壓，最終站在區外公布取消請願，以示不滿。