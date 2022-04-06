武官躍起 「政務官治港」舊秩序或走入歷史

隨著林鄭月娥宣布不參選下届香港特首，主導香港半世紀的「政務官治港」舊秩序，恐將走入歷史。（中通社資料照片）

香港 特首林鄭月娥 宣布不尋求連任，特區第二把手、政務司司長李家超盛傳參選，如他參選並成功當選，將象徵「武官」系統勢力進一步躍升。

香港01報導，政務官出身的林鄭月娥，任內起用不少政務官出任局長，政界人士及學者都相信，無論接任特首的人是誰，公務員系統勢必迎來一場大改革，其中主導香港半世紀的「政務官治港」舊秩序，將走入歷史。

六七暴動後，英國殖民地政府開放行政架構，被視為管治團隊精英的政務官，華人成員逐漸增多，代表人物當數回歸前升任布政司、財政司的陳方安生和曾蔭權。

「政務官治港」的格局在香港1997年回歸前後已深入骨髓，正面來看，他們的特徵是廉潔、高效，但相對地較少涉足政治，行事多講既有程序。

2019年修例風波，進一步將「政務官治港」與「新秩序」之間的衝突推向極點。當時不少公務員團體打破「政治中立」，加入批評港府與警方執法，甚至舉行集會反對港府。其中在元朗7.21襲擊事件轟動全港後，逾百名政務官匿名聯署，要求林鄭月娥成立獨立調查委員會，調查修例風波以來在社會所引起的大小事件，震動港府內部。

最終修例風波亂局冷卻，《國安法》的制訂扭轉香港政治格局。其中對於公務人員，明確要求他們就任時須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，觀乎現時的特首熱門人選，全部都非政務官出身，無論最終誰人當選特首，可以肯定的是「政務官治港」神話將會幻滅。他指，「武進文退」是過去幾年明顯的現象，如政務司司長李家超當選固然會再進一步，但即使最終財政司司長陳茂波跑出，「政務官黨」的地位無可避免會繼續矮化：「以前北京 尚且可能想借林鄭月娥管治經驗，帶領公務員團隊，但過去幾年還是搞得一團糟。」

他預期，新任特首無論由誰人擔任，大規模的公務員體系改革已難以避免，具體如何做現時言之尚早，但一些首長級職位「橫插」，不一定內部晉升，港府現時已在做。