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北京出手 港特首選舉1人模式 傳李家超最快6日請辭參選

香港特派員李春／香港6日電
香港政務司長李家超傳最快6日辭職，準備宣布參選。（中新社）
香港政務司長李家超傳最快6日辭職，準備宣布參選。（中新社）

香港特首林鄭月娥放棄競逐連任後，北京駐香港中聯辦邀選舉委員會中建制派政黨選委見面，預計以座談形式傳達北京意向。建制派選委相信，今次香港特首選舉會以「一人模式」進行。隨著林鄭宣布棄選，建制消息稱，政務司長李家超最快今日辭職，準備宣布參選，但他出入都只揮手不說話。

北京駐香港中聯辦邀選舉委員會中建制派政黨選委見面，預計以座談形式傳達北京意向。圖...
北京駐香港中聯辦邀選舉委員會中建制派政黨選委見面，預計以座談形式傳達北京意向。圖為中聯辦大樓。（中通社資料照片）

主要建制派政黨民建聯、工聯會中身任選舉委員會委員的多位成員，昨被發現前往西環的中聯辦，他們透露是接受新冠病毒檢測，如果檢測結果呈陰性，6日將與中聯辦官員見面。

據悉，並非所有選委都收到中聯辦會見邀請，參與會見的除建制派政黨代表，還包括中國全國人大政協成員、全國性團體代表等。

身任香港行政會議成員的建制派核心人物葉國謙說，林鄭月娥不尋求連任是合適、可以理解和令人尊重的決定。去年12月疫情較穩定，當時社會對林鄭月娥有一點寄望，但發展至今，如果競逐連任，一定有不少反對聲音。林鄭月娥近年管治威信受挑戰，她在政壇內很強悍，作風得罪不少人。她令人感覺不易聽意見，甚至獨斷獨行，在團結社會方面有不足。

葉國謙稱，今次特首選舉有可能以「一人模式」進行，相信參選者一定是市民「視野中的人」，難以評估最終有多少人報名，但不排除只有一人獲高度認可。

香港新聞組／香港6日電

明報報導，據知中央已安排重量級及具助選經驗的建制派，助李家超組成競選團隊，為未來一個月的競選展開工作。中聯辦今日起分批約見部分選委，預料將交代選舉安排，而建制派消息指出，李家超應會成為唯一候選人。

據報導，全國僑聯副主席盧文端撰文，指美、英近期發表報告，攻擊香港新選制，「企圖影響即將全面展開的特首選舉」。盧指北京政府強力回擊美英，新一任特首人選必然是能夠頂住美英壓力，「堅定不移、義無反顧落實港區國安法和新選舉制度的『鐵漢子』」。

當年提名林鄭月娥參選特首的選委盛智文表示，他與李家超在人力資源規畫委員會共事，認為李在國家安全上態度強硬，對於不熟悉的範疇很願意聆聽意見，態度開放，且獲北京信任。

盛智文相信只有一人參選必遭外界批評，但在疫情等非一般因素下，他可以理解。

香港 林鄭月娥 北京

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