北京管治香港 換掉林鄭月娥是第3步棋

2019年香港反送中遊行時，抗議者手持香港特首林鄭月娥的照片上街。（美聯社）

香港 人對數字、日子特別迷信，果然4月4日這天有事，香港現任特首林鄭月娥 選擇在這天宣布她不會參加特首選舉。這天林鄭月娥如常舉辦抗疫記者會，也如常精心挑選著裝，一向的內著旗袍立領外罩西式套裝，不同的是，這天顏色低調地內黑外紫，以及一臉的刻意輕鬆。

對決定不競逐連任，林鄭月娥強調兩點，一是去年初已向北京 表達不尋求連任的意願，得到北京理解及尊重，二是強調她是完全基於家庭考慮，又說家人說她「夠鐘回家」，即到了該回家的時候。

林鄭月娥今年滿65歲，家境清貧但連入名校，據說就此養成她「好打得」性格（指處事堅決不易低頭）。由小公務員遞升，直至坐上政務司長之位，才由董建華推舉、習近平拍板出任了特首。

成也「好打得」，敗也「好打得」，在成了首位女特首後，2019年林鄭藉一名港人涉嫌在台殺死女友案件，有意推動修改逃犯條例，但在雨傘運動平而未息、銅鑼灣書店鑼聲未停氛圍下，民間強烈反對，林鄭名望急跌，在百萬人大遊行下，被迫宣布暫緩修例，但反送中運動已無可挽回。

後來港警強力彈壓，以至到最後北京編修出港版國安法，香港就此在林鄭月娥手中江山變色。

接著第五波疫情襲來，香港成了全球以人口比例染疫最多和死亡率最高的地區之一。林鄭領導抗疫，本就連番受到質疑，疫情不僅使香港全面失色，林鄭也就此失去了連任機會。

近期香港爆疫，北京萬分惱怒，林鄭月娥也坐不住了，自第五波疫情爆發，林鄭持續三周，每天上午11時舉行抗疫記者會來補過，但4月1日那天，港府突然宣布取消記者會，又傳出林鄭去深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，回來後她宣布特首選舉不會叫停，但各方已明白她就要「回家」了。

換掉林鄭月娥，是北京管治香港的新需要。因為北京正在走第三步棋，第一步棋即透過反送中運動的彈壓，實現香港「二次回歸」；第二步棋是透過不惜代價的立法和政策改變，驅逐香港的「國際敵對勢力」；現在正在走的第三步棋，叫做爭奪回香港的「全面管治權」。以林鄭過去經歷及其個性，未來有可能成了絆腳石。這也許是今天林鄭回家最大原因。