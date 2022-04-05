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林鄭月娥放棄連任 建制派媒體稱快 港人開香檳慶祝

香港特派員李春／香港5日電
反送中遊行時，抗議者手舉標語抗議港府，前為林鄭、後為時任保安局長李家超的標語。（美聯社）
反送中遊行時，抗議者手舉標語抗議港府，前為林鄭、後為時任保安局長李家超的標語。（美聯社）

「跟紅頂白」是極傳神的粵語俚語，說俗點是趨炎附勢，說雅點是趨吉避凶。不管是俗是雅，這四字用在香港政壇上最為淋漓盡致。林鄭月娥放棄競逐連任，家人意願之類跟心腸堅硬之人難以搭到一起，倒是由4月4日這天的種種「跟紅頂白」，可詮釋出個來因。

林鄭月娥4月4日藉抗疫記者會來宣布不角逐連任，最有意思的是建制派媒體，以「快訊」形式廣為告之。而數位建制名嘴，遣詞用語相當含蓄，諸如「今日最好消息」「終於有一則像樣的消息」之類。

有說林鄭月娥終於下台，好多香港人要開香檳。香港民主黨主席羅健熙一點沒有客氣，說市民歡迎林鄭月娥放棄連任，林鄭在社會各階層、各政治立場中都不受待見，她不連任相信市民都會歡迎。

民主黨前主席劉慧卿說，不少民調都顯示，市民對林鄭月娥非常不滿，亦有聲音指，親建制陣營的不滿多於民主派。但她接著又說，林鄭上任之初願意與民主派溝通，但反送中運動後情況完全改變，如果對方當時願意早些收回修訂「逃犯條例」，香港歷史會改寫。

建制派的「跟紅頂白」也來得明明白白。民建聯主席李慧琼，只讚揚林鄭對工作全程投入，又說世界格局風起雲湧，出現大國博奕，林鄭任內工作並不容易。但直指林鄭領導下的政府，應對第五波疫情的表現強差人意。

立法會前主席范徐麗泰跟董建華、林鄭月娥都屬寧波老鄉。隱身很久的她這天出來了，稱下任特首要「能者治港」和心懷一國兩制，對中國的支持有百分百信心等，才能應對以美國為首的西方國家無理打壓。有人笑評，難道這就是林鄭月娥被退出的底因？

范徐麗泰還說，看不到林鄭卸任特首後，會在人大政協方面發展，因人大常委有一個席位，譚耀宗做得很好；政協中有兩個副主席職位，已由董建華和梁振英擔任。這等於說，林鄭退下，已無「另有任用」的安排。

不過，港澳研究會副會長劉兆佳認定林鄭不尋求連任是明智之舉，因過去五年應對修例風波和疫情兩大危機，她始終力有不逮，令北京出手協助。而林鄭不尋求連任的時機不是她單方面決定，而是與北京商議好，相信是在北京已對下任特首人選有決定，及因應疫情緩和才提出，以免引起太大混亂。

林鄭月娥 香港 北京

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