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香港網媒創辦人被控襲警 判囚2月

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

Free HK Media網媒創辦人姜嘉偉因涉網上「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」罪，去年12月初被警方拘捕後獲准保釋候查，今年1月到屯門警署報到時涉嫌襲警，4日辯方求情指，他案發前一日失眠，當日因睡眠不足影響判斷力，最終他被判入獄兩個月。

香港01報導，被告姜嘉偉（30歲，記者），被控一項襲擊在正當執行職務的警員罪，指他於2022年1月17日，在屯門警署報案室內的搜身室襲擊男警員羅仲明。

辯方求情指，事發前一日被告因出現過敏，無法入睡，所以提早抵達警署，但在等候期間卻睡著，警員喚醒他時，他因睡眠不足而判斷力受影響，做出「過火」行為。

辯方亦澄清，被告手持的燒酒未有打開，他本打算報到後才飲用。

案情指，被告於案發當日因煽惑他人參與未經批准集結案到屯門警署報到，但當時他手中拿著燒酒，更滿身酒氣，他在警署內等候期間，突然拿出手機進行Facebook直播，阻礙當值警員接電話及市民報案，最終被捕。

被告之後被押往搜身室，涉案男警替他搜身時，被告卻突然用頭撞向警員，令對方上嘴唇擦傷、前額出現瘀傷等。

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