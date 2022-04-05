港特首林鄭月娥棄連任 李家超「平亂有功」被看好「繼任」

香港特首林鄭月娥4日宣布放棄連任，圖為她4日宣布消息後，離開記者會現場的身影。（美聯社）

香港 特首林鄭月娥 昨天宣布放棄競逐連任，林鄭這項宣布，引發各界對於北京 治港政策和走向的議論。而在林鄭月娥宣布意向的前一天，香港政界就傳出政務司長李家超將會參選，外界看好他「繼任」。

林鄭月娥本屆任期6月30日，正式結束其政府服務生涯。據了解，林鄭月娥是以家人想法為由，決定不再參加特首選舉。她稱其考慮這個意願只有一個，就是家人最優先，而她的家人認為她是時候返回家中。她又表示，去年3月出席北京人大政協會議期間，已向北京表達不連任的意願，而北京表示理解及尊重。

林鄭月娥表態說，她未來三個月會繼續領導香港政府團隊，辦好5月8日的特首選舉，做好換屆交接。她還特別強調，她要籌備7月1日「香港回歸」紀念活動，傳中國國家主席習近平屆時將南下香港，已內定為今年中港大事。

港媒昨評論聚焦新特首的可能人選，並指香港政界預料，「國安」仍是重中之重。「香港01」評論指，李家超紀律部隊出身，如當選將成為香港首位出身「武官」系統的行政首長。李的強項自然是國安及獲北京信任、政治忠誠等方面，而紀律部隊出身亦不代表民生內政處理不來，反而可塑性更大。不過，李的弱點在於凝聚民心，尤其現時社會撕裂仍嚴重，縱然社會不會再出亂子，社會復合、人心回歸仍是艱難任務。

文章引述有立法會議員分析，香港紀律部隊在2019年「平亂有功」，在凡事講求國安的前提下，北京對紀律部隊出身的官員有充分信任。

有建制派人士稱，如果論「肯聽人意見」和「放手信任下屬」等，財政司長陳茂波反而更有優勢。但也有人直指，陳茂波弱點是站出來的氣勢，給人感覺不夠強硬，但他很願意接受意見甚至批評，包括消費券、失業援助、暫緩追租，全都是他治下才有的政策，不會像以前的官員般官腔回應。

評論還說，有政界人士反映，近日走到社區參與防疫工作，順道了解市民對特首人選的看法，將現任政府「三巨頭」比較，市民普遍看法是「陳茂波勝於李家超，李家超又勝於林鄭月娥」。如果李家超是「真命天子」，或顯示民意非北京最重視的因素。

評論又引述資深政協委員表示，當前國際政治形勢複雜多變，香港夾在中美博弈中，難以獨善其身，若李家超最後勝出擔任特首，反映國家安全問題仍是重中之重，需要立場堅定者穩住大局。