香港特首林鄭月娥 宣布不尋求連任 主要是家庭考慮

香港特首林鄭月娥。（中新社）

香港 南華早報報導，香港特首林鄭月娥 今早表示，她不尋求連任特首職務，她已向內閣同事通報了此一決定。香港消息人士此前表示，政務司長李家超已表明將競選下屆特首一職。

香港特首林鄭月娥4日宣布不參加特首連任選舉，稍早前已向北京中央表達意願。

林鄭月娥4日與香港行政會議非官守成員會面，消息指，林鄭月娥表示不會參選下任特首，稱自己早向北京表達有關意向。

林鄭月娥在上午11時的抗疫記者會上作出公布。她說，不連任主要是家庭考慮，去年3月已向中央表達意願。林鄭月娥表示，自己早於去年年初已向中央表達相關意願，得到中央的理解及尊重。

林鄭月娥說，在未來不足3個月的任期內，將領導四方面工作，包括辦好5月8日的特首選舉、抗疫工作、香港回歸25周年工作、及政府換屆交接的工作。她祝願下屆特首事事順利，帶領香港再創高峰。

林鄭月娥表示，至今未收到任何官員請辭，亦不評論任何有志參選人士。她還表示，任內經歷前所未見嚴峻局面，寄語行政長官必須履行雙負責制。

她說，今日不是總結她任內工作的時刻，現時仍是以抗疫作為頭等大事。她作出簡單致謝，包括感謝中央幾年來對她的信任及支持、特首辦、政府管治團隊及家人的支持等。

行政會議成員任志剛和李國章今早進入政府總部，據了解，會面大約一小時，林鄭月娥與10多名行會非官守議員會面，有成員對林鄭決定表示理解。

至於將參選特首的政務司司長李家超，未有在會面出現，他今早7時半坐專車離開公寓，8時許抵達香港特區政府總部上班，沒有回應在場記者提問。

據香港可靠消息人士透露，有意角逐下屆特首的香港政務司司長李家超，原來1日和行政長官林鄭月娥都曾前赴深圳會見中央高層，然而二人是「前後腳」前赴深圳，抑或一齊前往，則暫未能確定。

此外，有港媒報導，林鄭月娥3日突然召開「緊急會議，料商討特首選舉」，但有涉及此次會議的消息人士透露，3日中午的會議是討論疫情，上周特首已提出此要求，並邀請各局長參加會議，故此並非臨時召開。此外，會議於今午2時至6時許召開，足足討論了4個多小時，主要討論疫情，包括社交距離及「動態清零」等議題，並無涉及特首選舉。