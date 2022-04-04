香港「少年老千」涉冒律師行職員詐騙 15人痛失5萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

全港學生因新冠疫情 嚴峻無法回校正常上課，長時間留家學習，而家長則因工作無暇兼顧子女，令不法之徒有機可乘，利用青少年犯案。警方經調查，揭有詐騙集團 於今年1至4月期間，涉嫌利用學生假扮銀行及律師樓職員進行所謂的低息貸款 騙局，初步證實已有15名受害人上當受騙，合共被騙41萬港元（約5.2萬美元）。

文匯報報導，警方於1日的行動中，在旺角拘捕一名假扮律師樓職員現身收取「貸款保證金」、年僅16歲的中四男生，當場檢獲一批證物，包括一份偽造的貸款協議書，警方不排除稍後會有更多人被捕。

被捕的16歲中四男生，被落案控告一項「串謀詐騙」罪，4日在沙田裁判法院提堂。警方初步相信他只是該詐騙集團的其中一員，惟其擔任角色仍在調查中。

至於案中15名受害人，分為11男及4女，年齡介乎23歲至68歲不等，合共被騙款項約41萬元，當中單一被騙最高金額為5萬元，事主為一名50歲男子。

新界南總區重案組高級督察周文軒昨在記者會上表示，今年1月至4月接獲多宗涉及低息貸款的騙案，隨後經深入調查及情報分析後，發現共有15宗案件手法類同，騙徒會先假扮銀行職員以「Cold Call」方式隨機致電受害人推銷所謂的低息貸款計畫，其間騙徒為增加說服力，會使用假的銀行職員卡片。