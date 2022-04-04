香港7日發放首輪消費券638美元 酒吧嘆吃不到

財政司司長陳茂波宣布將於7日派發首期5000港元電子消費券。餐飲聯業協會會長黃家和表示難從消費券中收益，預料食肆在放寬前的收益將大幅下降。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波3日表示，將於4月7日向約630萬市民發放第一階段的電子消費券，消費券有效期至今年10月31日，每人5000港元（約638.2美元）。

電子消費券加碼至1萬元，首階段5000元將於7日發放到相關帳戶內，本次消費券使用期較長，讓市民能彈性安排，不用急於外出消費，希望延長這筆港幣300億港元（約38.2億美元）的公帑為市場所帶來的正面效應。

大公報報導，近日市面人流回升，商戶紛紛推出優惠吸客，有餐飲業界指出，業界雖未能第一時間受惠於消費券，但不少餐廳近期陸續加推優惠，其中提早預訂21日或以後堂食套餐，反應非常踴躍，預期只要疫情 不反彈，業界仍有望受惠新一輪消費券。

稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，港府去年首次推消費券時，不少市民一拿到消費券就一窩蜂消費，但相信這次市民會較理性消費，加上新一輪消費券使用期限延長，餐飲業雖然最快21日才能恢復晚市堂食，但仍有望從後追上分一杯羹，「對於餐飲業界而言，最重要是疫情受控，到時恢復晚市，生意可望由目前兩三成，回升至七、八成，達到真正『止血』。」

另據明報報導，消費券料為市道注入新鮮購買力，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，酒吧是第二階段復業處所，21日仍然停業，倘下月復業，料已與消費券無緣。香港美容業總會創會主席葉世雄則表示，多家美容院21至23日預約已爆滿，但多數是過去已付費的套餐客，估計復業後一至兩個月生意才有望回復平日70%，屆時受惠於首輪消費券的機會甚微。

香港昨日新增3709人染疫，是最近一個半月以來首度跌破4000宗，另有111人疫歿。