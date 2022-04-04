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香港「九龍皇帝」曾灶財墨寶 旺角橋下重見天日

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港許多大街小巷及天橋底，曾經是「九龍皇帝」曾灶財的「畫紙」，他的「墨寶」固然遍布九龍「主場」，港島區的中環及灣仔，他亦有留下「墨跡」。2007年，曾灶財逝世後，其真跡亦逐漸消失，不少更被油漆掩蓋或褪色。近日，旺角界限街東鐵線橋底，有牆身油漆剝落，令「九龍皇帝」的字跡得以「重見天日」，並成為市民打卡的熱點。

大公報報導，有網友驚嘆：「比起藍威寶，更讓人感興趣的『九龍皇帝』的頑固墨水，到底是何特調配方，牆上留痕久久不散。」

據報導，今次重現「九龍皇帝」曾灶財真跡的地方，是旺角界限街近花墟公園東鐵線的橋底，橋墩位置一幅被髹上白色油漆的牆身，有油漆剝落，牆身上出現多個以毛筆寫成的中文大字，包括「國皇」及「去英國」等曾灶財的經典「墨寶」。率先發現「墨寶」的專頁「懷疑人生就去」翻查Google Arts & Culture圖片，發現字跡原遍及整面牆，他們認為若這幅作品可修復，或許是香港鮮有剩下的大型「九龍皇帝」公共藝術。康文署表示，會派員觀察，港鐵則回應正了解有關情況，但兩者未有交代會否保育字跡。

曾灶財生前曾表示，自己為曾家第35代傳人，繼承了皇帝賞賜，因此自稱「九龍皇帝」。他自1951年起在九龍及各區橋底、燈柱、電箱及牆壁等地方「書寫」，其墨寶以獨特的方形排列，當中「國皇」兩個大字最為人熟悉。2003年，威尼斯雙年展邀請曾灶財展出作品，是首名港人獲此邀請。曾灶財於2007年因心臟病離世，在他去世後兩年，蘇富比拍賣一幅他的作品《墨寶》，最終以50萬港元（約6.3萬美元）由一名亞洲收藏家投得。近年開幕的西九M+博物館亦有收藏他的作品。

目前尖沙咀天星碼頭石柱及坪石邨燈柱的墨寶加設非密封膠罩，另位於中環纜車里花園道橋底橋墩的字跡則未有保護措施。另外，觀塘道近坪石邨一個留有曾氏墨寶的電箱，2017年遭修路工人錯手髹上油漆覆蓋，康文署當時稱會提醒承辦商不要塗蓋曾灶財的墨跡。

香港 心臟病 博物館

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