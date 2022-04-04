香港特首提名開跑 李家超傳參選 梁振英將任選委會總召

政務司司長李家超（前右）日前到中央援建的方艙醫院察看隔離設施。（中通社）

香港 特首選舉提名期3日展開，有媒體報導現任政務司長李家超將報名參選，有意角逐特首的前特首梁振英，將任選舉委員會總召集人。

香港01昨報導稱，李家超將參選特首。而政務司司長辦公室發言人昨晚回應說，不評論傳媒報導。

李家超是警察出身，現年64歲。他2010年升職香港警務處副處長，2年後出任保安局副局長，2017年升保安局長。在保安局長任上，他處理了極具爭議的「逃犯條例」修訂，反送中運動轟然而起，隨後他處置抗議示威運動，及安排實施港區國安法。2021年6月，他取代政務司長張建宗，成為港府公務員之首。

香港坊間還盛傳，25日李家超與現任特首林鄭月娥 同時前往深圳見北京官員，回港後林鄭月娥即宣布特首選舉如期進行。

林鄭3日上午稱，適當時候會公布個人意向（是否參選），「但此刻並不是適當時候，請大家再等一等。」

香港新聞組／香港4日電

明報報導，政圈盛傳李家超日內或辭職參選，全國人大前常委范徐麗泰說，「我都希望他參選，我覺得他是可能的人選」，形容李家超是經過風浪的人，「經過磨練，做起事上來慎重、務實」。

至於林鄭月娥和盛傳有意參選的財政司長陳茂波，范徐麗泰認為林鄭做得很好，但認為從其公開言行，「不覺得林鄭特別有興趣繼續（連任）」。對於陳茂波，她稱「報了名就可以評論」，只說歡迎任何有心為港服務的人考慮參選特首。

范徐麗泰說，希望下屆特首可以來自現屆政府，因為政府很多長期計畫難在今屆完成，「如果下任特區政府與本屆政府有比較直接的聯繫，好可能對大家無異議的長期計畫可以繼續下去」；又指特首選舉只涉及1400多名選民，有別立法會選舉涉及過百萬選民，認為特首選舉要延期的理由不太站得住腳。

李家超昨日未有公開活動，前日有落區向「三無大廈」居民派發防疫服務包。陳茂波昨發表網誌，宣布將於7日派發首輪消費券。

梁振英昨在社交網站發表對疫後重建的意見，建議在郊野公園邊陲地帶興建老人院，以及在現有綠化地興建大型公立醫院；又認為香港應成立類似新加坡淡馬錫的投資 基金投資關鍵企業和事業。