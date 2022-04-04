香港特首提名開跑 李家超傳參選 梁振英將任選委會總召
香港特首選舉提名期3日展開，有媒體報導現任政務司長李家超將報名參選，有意角逐特首的前特首梁振英，將任選舉委員會總召集人。
香港01昨報導稱，李家超將參選特首。而政務司司長辦公室發言人昨晚回應說，不評論傳媒報導。
李家超是警察出身，現年64歲。他2010年升職香港警務處副處長，2年後出任保安局副局長，2017年升保安局長。在保安局長任上，他處理了極具爭議的「逃犯條例」修訂，反送中運動轟然而起，隨後他處置抗議示威運動，及安排實施港區國安法。2021年6月，他取代政務司長張建宗，成為港府公務員之首。
香港坊間還盛傳，25日李家超與現任特首林鄭月娥同時前往深圳見北京官員，回港後林鄭月娥即宣布特首選舉如期進行。
林鄭3日上午稱，適當時候會公布個人意向（是否參選），「但此刻並不是適當時候，請大家再等一等。」
香港新聞組／香港4日電
明報報導，政圈盛傳李家超日內或辭職參選，全國人大前常委范徐麗泰說，「我都希望他參選，我覺得他是可能的人選」，形容李家超是經過風浪的人，「經過磨練，做起事上來慎重、務實」。
至於林鄭月娥和盛傳有意參選的財政司長陳茂波，范徐麗泰認為林鄭做得很好，但認為從其公開言行，「不覺得林鄭特別有興趣繼續（連任）」。對於陳茂波，她稱「報了名就可以評論」，只說歡迎任何有心為港服務的人考慮參選特首。
范徐麗泰說，希望下屆特首可以來自現屆政府，因為政府很多長期計畫難在今屆完成，「如果下任特區政府與本屆政府有比較直接的聯繫，好可能對大家無異議的長期計畫可以繼續下去」；又指特首選舉只涉及1400多名選民，有別立法會選舉涉及過百萬選民，認為特首選舉要延期的理由不太站得住腳。
李家超昨日未有公開活動，前日有落區向「三無大廈」居民派發防疫服務包。陳茂波昨發表網誌，宣布將於7日派發首輪消費券。
梁振英昨在社交網站發表對疫後重建的意見，建議在郊野公園邊陲地帶興建老人院，以及在現有綠化地興建大型公立醫院；又認為香港應成立類似新加坡淡馬錫的投資基金投資關鍵企業和事業。
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