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林鄭宣布港特首選舉如期舉行 拒澄清是否見夏寶龍

香港特派員李春／香港3日電
香港特區行政長官林鄭月娥（右）2日表示，會盡最大努力做好籌備工作，讓行政長官選舉程序如期進行。 （中通社）
香港特區行政長官林鄭月娥（右）2日表示，會盡最大努力做好籌備工作，讓行政長官選舉程序如期進行。 （中通社）

傳赴深圳見北京官員後，香港特首林鄭月娥宣布，香港特首選舉提名期如期在4月3日展開，特首選舉5月8日投票。

本報系聯合報報導，林鄭月娥1日突取消上午的例行疫情記者會，建制派消息指她赴深圳會見中國港澳辦主任夏寶龍。2日上午的抗疫記者會上，林鄭月娥宣布特首選舉提名期不變，但拒絕澄清4月1日是否去深圳見京官。

林鄭月娥在記者會上說，「會面」或去哪裡都是傳媒報導，她自己沒有說過去什麼地方。1日無法主持抗疫記者會，是因為日程上有工作改動。特首部分行程不會公布，故不會澄清外界揣測。

在香港瘋傳特首選舉可能押後叫停之時，林鄭月娥以「未接到通知」作為回應。在隱身半日傳1日去深圳見夏寶龍後，她立即宣布，5月8日選舉日是「最後的日子」，若再押後，對候任特首組班和籌備上任，將會有非常大的困難。

據報導，林鄭月娥又說，暫時不會回答她本人參選的意願，相信隨着提名期開始，特首選舉情況會明朗化。

對會否呼籲有志參選特首者盡快表態，林鄭稱不能由她回答，但她認同一個實在問題，就是爭取選委的提名需要做不少接觸工作，現時在「限聚令」下是有困難，因此政制及內地事務局會研究有甚麼方法，可以便利參選人士合理接觸選委及做合理的競選工作。

香港新聞組／香港3日電

在提名期前一日，仍未見「重量級」人士宣布參選，政制及內地事務局查表示，目前計畫仍是於5月8日舉行選舉，提名期為4月3至16日。若提名期結束時無候選人獲有效提名，根據《行政長官選舉條例》，須把新的投票日定於提名期結束後的第42日後的首個星期日，即5月29日。

明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，再延期選舉有可能牽涉憲制等問題，而疫情正逐步緩和，他認為沒實際理由再延期，而若選舉如期舉行，他相信提名期內一定會有人報名參選，相信新選舉制度下大家希望新任特首高票當選。

提名 林鄭月娥 香港

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