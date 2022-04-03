梁振英指疫情暴露香港多方面有問題 倡思考疫後重建

梁振英在電台節目談及疫情檢討，認為香港應走在形勢前，開始思考「疫後香港如何重建」等問題 。（中新社資料照片）

特首選舉提名期今天展開，政界流傳有機會參選的全國政協副主席、前特首梁振英，昨早在電台節目談及疫情 檢討，認為香港 應走在形勢前，開始思考「疫後香港如何重建」等問題 ；被問近日有何工作時，他笑稱醉心種植，喜見植物最近開花結果。

綜合明報、香港01報導，梁振英昨早在新城財經台「人生馬拉松 」錄音訪問稱，疫情暴露香港醫療衛生方面有問題，例如人手不足、香港醫療系統對中藥未夠重視。他稱政府施政、房屋等方面都有問題，舉例居住環境太迫導致容易感染。

第五波疫情從高峰回落，梁振英認為香港應走在形勢之前，要思考疫後重建。

據報導，節目主持人追問梁振英有何工作時，梁便分享近日種植心得，說數年前開始挑戰種藍莓，「不知巧合或什麼，日前行過突然有驚喜，成棵藍莓開滿花」，又正嘗試種不同植物，例如早前從北京帶回的白果。他說平日游泳時仍不斷思考，唯獨種植教他完全放鬆。

報導說，被問及「人生有哪些階段跑得辛苦」，梁振英形容「我從來不覺得有什麼太辛苦的事」，並答道：「當然人生就像跑馬拉松，有時有些挫折。」他稱當遇到障礙、挫折時不會氣餒，反而會總結經驗，以正面角度看待事情，讓自己能力愈來愈強。