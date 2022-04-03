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香港8日起全民自願快篩 恐9萬人驗出陽性

香港新聞組／香港3日電
香港1月底爆發的這波疫情，迄今累計確診已超過115萬人。圖為香港中環碼頭。（中通社）
香港1月底爆發的這波疫情，迄今累計確診已超過115萬人。圖為香港中環碼頭。（中通社）

香港電台報導，香港行政長官林鄭月娥2日宣布，全港市民本月8至10日一連三日，要自行進行快速抗原測試，以了解香港目前新冠病毒感染情況。港大公共衛生學院現透過快速檢測作「每日的新冠病毒感染時點患病率」監察，分析顯示前日患病率為1.2%，以此推算，全民快速檢測或有9萬人驗出陽性。

綜合媒體報導，林鄭月娥昨天在抗疫記者會中強烈呼籲全民參與這項「全民快測」計畫，在一連三日裡，每天做一次快速抗原檢測，一旦結果呈陽性，要在24小時內上報。

林鄭月娥以照相形容這項快篩計畫，指如果每天可以照一張相，檢視香港人口中有多高比率受感染，將有利於港府制定日後的抗疫措施。

林鄭月娥強調，此次全民快篩為自願性質，並非替代全民普篩，也不會禁止民眾外出，檢測陰性不用申報。民眾若要外出，可配戴防護性較高的KN95口罩。 港府今日起將向市民發送包括快篩試劑在內的防疫包，未來數日會有相關宣傳教導市民如何使用，希望香港民眾「團結抗疫」。

林鄭月娥在會中說，快篩計畫並非要取代「全民強制檢測」，強調全民普篩能達到「清零」目標，這項工作仍在議程內，但暫時無法確定哪天或哪段時間進行。

她又稱香港隔離設施充足，家居支援等配套相對到位，快測陽性呈報平台每日可應付十多萬宗呈報。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，申報平台自動發出隔離令，不會有人手問題。

香港這波疫情累計確診已超過115萬例，累計染疫死亡者7732人，病死率0.67%。

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